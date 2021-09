Otvorena izložba fotografija Jaroslava Papa

NOVI SAD – Na Novosadskom sajmu otvorena je memorijalna izložba fotografija „Oko svih nas“ Jaroslava Papa (1957-2021), prerano preminulog fotoreportera Tanjuga i drugih redakcija.

Organizator izložbe je Novosadski sajam čiji je Jaroslav Pap bio više od dve decenije oficijelni fotograf, baš kao što je radio i za Tanjug.

Izloženo je 30 fotografija pod nazivom “Umetnost trenutka”, jer je gotovo isto toliko godina Pap pratio istoriju Novosadskog sajma.

Fotograf Darko Dozet kaže da je do izložbe došlo na inicijativu Novosadskog sajma i to u vreme kada se održavaju Sajam lova, ribolova i Poljoprivredni sajam, koje je Pap godinama fotografisao i gde se nalazio sa prijateljima i kolegama.

„Većinu ovih fotografija mi znamo, ali ovo je prilika da još jednom evociramo uspomene na našeg Jaroslava i da ne dozvolimo da se njegov lik i delo zaborave. Koliko god dobro da smo ga poznavali bili smo fascinirani da neko može da radi do 12 uveče, a onda da u dva ili tri ujutru odlazi u šume gornjeg podunavlja da fotografiše izlazak sunca, jelena na jutarnjim pašama i da u devet bude već na kolegijumu spreman za radne zadatke. Jaroslav je čovek koji je spavao svega dva ili tri sata dnevno i čini mi se da ga je to skupo koštalo“, rekao je Dozet.

Novosadski sajam je Papa doživljavao kao deo svog kolektiva, kazao je generalni direktor Slobodan Cvetković.

„Svi zajedno smo se vrlo lako dogovorili da jednom ovakvom izložbom odamo počast i da se svi zajedno sa njegovim kolegama okupimo“, rekao je Cvetković.

Izložba se može pogledati i nakon zatvaranja sajamskih priredbi koje su u toku.

(Tanjug)

