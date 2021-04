Otvorena izložba „Hipermoderni Dante. . . „

BEOGRAD – Povodom 700 godina od smrti Dantea Aligijerija, oca italijanskog jezika večeras je u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu otvorena iIzložba „Hipermoderni Dante. Ilustracije Danteovog dela širom sveta u periodu od 1983. do 2021. godine“.

Ambasador Italije u Beogradu Karlo Lo Kašo naglasio je da je izložba događaj nade i ohrabrenja u ovim teškim vremenima.

„Ovo je prilika dfa govorimo o našem značajnom pesniku, da se podsetimo okolnosti u kojima se kulturni događaji u Italijanskom institutu za kulturu odigravaju uživo“, rekao je italijanski ambasador.

Otvaranju izložbe prisustvovala je i pomoćnica ministra kulture Danijela Vanušić, koja je istakla da Srbija sa Italijom ima izraženu kulturnu saradnju na nivou institucija, ali i nezavisne kulturne scene.

„Izložba koju otvaramo večeras pokazuje da kultura ume da odgovori izazovima pandemije i na direktan način razvija prijateljske odnose dveju zemalja“, rekla je Vanušić.

Izložba Hipermoderni Dante nudi pregled najnovijih tokova u dugačkoj istoriji ilustrovanih prikaza Danteovih dela i predstavlja jedinstvenu priliku da se srpskoj publici prikažu ikonografska dela visokog umetničkog dometa inspirisana Vrhunskim pesnikom.

Posetioci izložbe moći će sa uživanjem da posmatraju različita iskustva, tehnike i metodologije kroz osamdesetak dela pet savremenih umetnika – Toma Filipsa, Monike Bajzner, Mima Paladina, Emilijana Poncija i Paola Barbijerija.

Izložba, koja predstavlja svojevrsno putovanje u savremenu vizuelnu kulturu, osmislili su Društvo Dante Aligijeri i Udruženje italijanista, a priredio ju je prof. Đorđo Bači u saradnji sa Marčelom Čikutom i Albertom Kazadeijem.

Na izložbi su perikazane serigrafije Toma Filipsa koje otkrivaju originalni jezik koji sjedinjuje neposrednost pop umetnosti i profinjenu potragu za izražajnim sredstvima, dela oslikana temperom Monike Bajzner, prve žene umetnice koja je u celosti ilustrovala Božanstvenu komediju, i na kojima je svaki detalj brižljivo stavljen pod lupu.

Mimo Paladino koristi crtež kako bi pronikao u arhaične korene Danteovog speva, iščitavajući Danteove stihove iz ugla vlastite umetničke poetike, dok Paolo Barbijeri usaglašava tradiciju sa inovacijom, kroz originalne skice u crnom koje se preobražavaju u konačne raznobojne štampe na kojima su prikazani fantastični prizori sa do sada neviđenim interpretativnim scenarijom.

Kada se radi o delima Emilijana Poncija se u potpunosti prepuštaju digitalnom mediju, stvarajući ambijente nadrealne prirode sa uznemiravajućim prizvucima, koji iznova aktualizuju Dantea u jednoj otuđenoj današnjici.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 12. maja 2021., od ponedeljka do petka od 10 do 19 časova, a nakon premijere u Beogradu, izložba će biti postavljena u Atini, Pragu, Moskvi, Madridu i Londonu.

(Tanjug)

