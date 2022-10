Otvorena izložba „Perpetuum i ja“

BEOGRAD – Izložba „Perpetuum i ja“ kostimografkinje i bivše balerine Ide Ignjatović otvorena je večeras u maloj galeriji „Singidunum“ u Beogradu i trajačhe nedelju dana, odnosno do 19. oktobra.

Ovo je prva samostalna postavka umetnice koja je sa scene otišla u svet iza kulisa i karijeru balerine zamenila kostimografijom. Ipak, ona nije odvojila ove dve njene ljubavi, već je svoje talente nastavila da daruje teatru.

U najavi izložbe stojI da ona pozorišnu trupu „Perpetuum dance“ ona zajedno vodi sa koreografkinjom Svetlanom Đurović već deset godina, a da je sve je počelo davno, od jednih sasvim malih, vilinskih krila za izvesnu predstavu „Vilis“.

Njeno poznanstvo i saradnja sa Đurović i njenom trupom traje zapravo duplo duže, punih 20 godina i tom poznanstvu i saradnji kumovala je Smiljana Stokić, solista Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, sada i izvršni direktor baletskog sektora.

Baš ona je preporučila Svetlani da Ida napravi ta mala krila za predstavu “Vilis”, a kako je autorka izložbe po vokaciji nekada bila takođe balerina, nakon igračke karijere kroz svet pozorišta nastavila je da stvara sa druge strane scene – kao kostimograf, uglavnom baletskih predstava.

Ta prva, mala saradnja bila i neki vid opipavanja, procenjivanja, upoznavanje dve umetnice, i s vremenom je sve preraslo u skladan odnos, pun poverenja.

Od 2012. do danas njih dve su realizovale zajedno predstave savremenog baletskog izraza: „Zen – ni reč, ni ćutnja…“, „Hurry up!“, „Treći prostor“, „Soul Societi (spisak malih dobrota)” i „San smešnog čoveka“ . Kako navodi autorka u tekstu za postavku, mada su im sredstva uvek bila krajnje oskudna i ograničena, uspevajustalno da postignu zamišljeno.

U ovim projektima Ida Ignjatović nije bila standardni kostimograf koji osmisli ideju, nadgleda i prati realizaciju koju drugi izvodi i zato ovi projekti imaju za nju posebnu draž.

Na izložbi se mogu videti odabrane fotografije i deo kostima iz pomenutih predstava kao deo njihove magije, a tu su i tekstovi Svetlane Đurović kojima su predstave bile ispraćene, kao i svedeni performans devojaka iz trupe.

Umetnica se osvrnula za noviju predstavu nastalu ove godine “San smešnogčoveka”, projekat ispirisan istoimenom pripovetkom Fjodora Mihajloviča Dostojevskog.

Ova predstava savremenog plesnog izraza u podnaslovu nosi poruku – “Napravi svoj lični zatvor, ukrasi ga sopstvenim mislima i provedi život u njemu”.

Dve umetnice su tom predstavom analizirale sadašnje vreme i sistem koji je sam po sebi pun ograničenja i prinuda. Ida Ignjatović za tu poslednju predstavu napravila je izrazito napadne, agresivne kostime koji se deo po deo kroz predstavu skidaju, da bi se došlo do same ogoljene čistote i suštine ljudskog bića.

