Otvorena izložba „Portreti Srbije: Nada za budućnost“

NOVI SAD – U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, sinoć je otvorena izložba fotografija američkog umetničkog fotografa Veslija Čanela.

Na izložbi su predstavljeni portreti ljudi koji dolaze iz 29 gradova Srbije i dva grada dijaspore, a koji govore o svojim nadanjima i očekivanjima za budućnost zemlje.

Izložba je rezultat dvogodišnjeg rada tokom kojeg je Vesli Čanel putovao Srbijom praveći portrete i slušajući priče i nade 116 ljudi različitih godina, profesija, i interesovanja.

Fotografije prikazuju lekare, vozače, pravnike, preduzetnike, umetnike, poljoprivrednike, lovce, arhitekte, stomatologe, predavače, penzionere i mnoge druge.

Svako od njih je govorio o svom viđenju Srbije u budućnosti, odnosno, kakvu bi voleli da je vide.

Specifičnost izložbe u Novom Sadu je što su prvi put izloženi svi portreti, što nije bio slučaj ni u Beogradu ni u Nišu, rekla je prodžekt menadžerka izložbe Sabina Dazdarević.

„Vesli Čanel je došao prvi put u Srbiju 2004. i od tada je dolazio bar jednom godišnje. Ono što ga je zaintrigiralo je to što mi ovde ne razmišlamo o budućnosti. Njemu kao Amerikancu je to bilo čudno jer tamo i trogodišnje dete kad ga pitate šta očekuje od budućnosti dobićete odgovor. On na taj odgovor nije nailazio u Srbiji, više je slušao o sadašnjosti i prošlosti. Inspiraciju je tako našao u tom utisku i rešio je da putuje Srbijom i isprovocira ljude da govore o svojoj zemlji u budućnosti“, rekla je Sabina Dazdarević.

Vesli Čanel se obratio prisutnima iz Atlante preko video linka i preneo razloge da započne jedan ovakav poduhvat.

To su pre svega, kako je naveo, njegova ljubav prema Srbiji i njenim ljudima, kao i njegove impresije da je Srbija pogrešno tumačena u zapadnom svetu.

On je izrazio veliko zadovoljstvo što je kroz svoje fotografije prikazao reči običnih ljudi i time preneo njihove poruke.

Izložba će biti otvorena do 3. aprila

