Otvorena izložba večeras u beogradskoj Galeriji „Novembar“

BEOGRAD – Samostalna izložba “We All P(r)ay for Internet” vizuelnog i konceptualnog umetnika Pavla Banovića, otvorena je večeras u Galeriji “Novembar” u Beogradu i trajaće do 23. aprila.

Kako je zapisano u programu same izložbe, umetnik Banović od kada se pojavio na likovnoj sceni Beograda, publici i kritici je pružio uglavnom ono što žele, a to je sadržaj vredan konzumiranja.

Tako od studentskih radova sa Likovne akademije do Mangelos nagrade 2022. godine, Banović uspeva da drži pažnju savremenom ljubitelju umetnosti.

U svojim radovima, autor Pavle se bavi raznolikim i zanimljivim, pre svega aktuelnim temama – konzumacijom sadržaja, pažnjom, proizvodnjom želje, internet i pop kulturom, estetikom društvenih mreža, svakodnevnim životom „off i online“, kao i pojmom ljubavi u današnje vreme.

Nova dela umetnika u beogradskoj Galeriji „Novembar“ predstavljaju njegov multimedijalni opus do sada, koji se sastoji od video performansa, fotografija, video radova i konceptualnih projekata.

Pavle Banović (25) je rođen u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije novomedijske umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU). Bio je član mladog umetničkog kolektiva “Institut za aplauz”, kao i aktuelnog projekta “Društvo udružene odgovornosti / d.u.o.”.

On je izlagao i radio u značajnim ustanovama kao što su – Muzej savremene umetnosti, Gete-institut, Umetnički prostor U10 i Galerija „Podroom“ u Beogradu, Galerija P74 u Ljubljani i „Kunstlerhaus“ u Beču. (Austrija).

Takođe, Banović je laureat nagrada Telekom Srbije (2018), MFRU (2020) u Mariboru, i „Mangelos“ (2022).

Posetioci mogu gledati najnoviju izložbu do 23. aprila u Galeriji Novembar – od utorka do petka od 12-20h, subotom od 10 do 16h i nedeljom od 10 do 14 sati.

(Tanjug)

