Otvorena nova izložba u beogradskoj Galeriji „U 10“

BEOGRAD – Izložba “Don’t You Want Somebody to Love” Sonje Lundin, ili u prevodu “Zar ne želiš nekoga da voliš?” otvorena je večeras u beogradskoj Galeriji – Umetničkom prostoru “U 10” i trajaće do 18. marta.

Kroz izložene radove, Lundin preispituje savremenog čoveka, kako je zapisala kustoskinja Minja Lazareski.

Autorka izložbe oslikava vreme u kome se ljubav prema samom sebi površno veliča kao namera i smisao, u čemu se pojedinac, kao socijalno i produktivno biće, često oseća usamljeno i izgubljeno.

Umetnica uvodi fotografije iz detinjstva u svoje slike, foto-transfere predstavljene kao u slagalici i time kreira prizore što liče na kompjuterski jezik, digitalnu arhivu ili kadar iz sna, uvek obojen ili promenjen.

Fotografija kao vrsta uobličenog sećanja, koja je upotrebljena i primenjena na mnoge načine kao umetničko delo, prestaje da bude sebi svojstven medij, i postaje deo mreže koja može da predstavlja najfiniju seriju sećanja, saglasnosti i neopipljive sadašnjosti, koja je uveliko prošla, navela je Lazareski.

Sonja Lundin (26), rođena u gradu Karlskoga, (Švedska), završila je osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na grafičkom smeru, a master studije 2022. godine na slikarskom odseku.

Ona se najviše bavi multimedijskim slikama uz kolažiranje, sitoštampu i crteže različitim bojicama, flomasterima i foto-transfer tehnikama. Njene teme su uglavnom vezane za porodične i intimne socijalne strukture, i multikulturalnost u svom intimnom doživljaju srpske i švedske kulture.

Lundin je do sada imala šest samostalnih izlložbi – Kulturni centar Grad, Univerzitet Džon Nezbit, Hadži galerija, TransformArt, Galerija 73, CZK „Semberija”, i više grupnih postavki (Kulturforum ODKR, Studentsko bijenale u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti, Umetnički prostor U10, Studentski filmski festival, Inter/Akcija 2022).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.