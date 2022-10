Otvorena nova izložba u Galeriji Doma omladine Beograda

BEOGRAD – Izložba pod nazivom “Kad sam ti ukrala komad disanja” autorke Dunje Ćorlomanović otvorena je večeras u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB).

Kako je navedeno u tekstu za novu postavku, sam naziv izložbe potiče od razmišljanja da roditelj ideje, koja je seme za nastanak dela, nije isključivo umetnik, već i njegov sagovornik ili aktivni objekat posmatranja.

Trenutak ideje predstavlja najradosniji trenutak stvaralačkog začeća, a sama ideja je sirova i vrela, obuzima um i telo, i svojom pojavom uspostavlja prioritet nad svakodnevnicom, dodaje se u tekstu.

Lična unutrašnja potreba za vizuelnim i verbalnim izrazom smestila se u specifičnom crtačko-jezičkom prostoru umetnice, koji ne pravi odvajanje između reči i vizuelne predstave, već ih sažima i objedinjuje.

U likovnom radu Dunje Ćorlomanović začeće je uvek misao koja ima pokretačku snagu rođenja, udisanja, igre, oživljavanja.

U nazivu izložbe sažeta je suština nedoumice koliko je ono što umetnica stvara zaista njeno, a koliko pripada plemenitom, surovom i čulno bogatom svetu i drugima, te postavlja mnoga pitanja na ovu višeslojnu temu.

Autorka uglavnom slika o onome čemu svedoči i doživljava, navodi se u propratnom tekstu izložbe.

Dunja Ćorlomanović (27) rođena je u Beogradu gde je završila master studije na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU) 2019. godine i tamo trenutno ide na doktorsko-umetnički studijski program.

Ona je dobitnica Druge nagrade „Prolećne izložbe ULUS-a“ (2022), Nagrade „Borislav Boro Nježić’ za studenski mozaik u oviru izložbe “Mozaik malog formata” (2018), i Treće nagrade FLU za mozaik (2017).

Učestvovala je na 30 grupnih postavki u zemlji i inostranstvu i realizovala dve samostalne izložbe.

Takođe ona je autorka nekoliko murala izvedenih u javnim prostorima i članica Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 2020. godine.

Posetioci će izložbu “Kad sam ti ukrala komad disanja” u Galeriji DOB moći da gledaju od utorka do subote od 12 do 21.00, nedeljom od 12 do 18 časova, dok ponedeljkom Galerija ne radi.

