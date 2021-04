„Paket aranžman“: muzička zaostavština i kulturna baština

BEOGRAD – Izložba muzičkih fotografija „Novi talas u Beogradu: Paket aranžman (1981-2021)“ Zorice Kojić i Dragana Ambrozića zvanično je otvorena sinoć na platou ispred Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ na Kalemegdanu, uz prisustvo dvoje autora, muzičara Srđana Gojkovića Gileta, rok fotografa Brajana Branislava Rašića i drugih.

Ovaj značajan projekat koji slavi jubilej od četiri decenije Novog talasa, prvi put na jednom mestu predstavlja antologijske snimke četiri domaća ugledna fotografa koji su tokom 1980. i 1981. godine pratili razvoj te izvanredne rokenrol scene: Goranka Matić, Goran Vejvoda, Bajan Branislav Rašić i Branko Gavrić, autor omota za tu čuvenu kompilaciju „Paket aranžman“, koji je takođe sinoć bio prisutan na otvaranju.

Muzički deo programa bio je rezervisan za kraću efektnu svirku alternativnog beogradskog benda “Šajzebiterlemon”, što je inače retkost danas videti bilo koji nastup rok muzičara u doba pandemije.

Na albumu „Paket aranžman“ u februaru 1981. prvi put zajedno su se predstavile u tom periodu najbolje nove beogradske grupe: „Šarlo akrobata“, „Idoli“ i „Električni orgazam“.

Zorica Kojić, jedna od autora izložbe, izjavila je da se na ovaj način slavi jedna izuzetna generacija koja je tako velika, da i posle 40 godina okuplja i dalje ljude različitih godišta i inspiriše ih ovim sjajnim slikama,

„Zahvalna sam svim muzičarima koji su doneli Novi talas kod nas, kao i publici koja ga je ispratila, i to ne samo u Beogradu već i čitavoj bivšoj Jugoslaviji.To nikada nije je bio događaj lokalnog, već regionalnog karaktera. Znamo svi kako je danas teško stvoriti nešto što ima takav domet da ođekuje i posle četiri decenije”, istakla je Kojićeva.

Njen suprug Dragan Ambrozić, kao drugi autor postavke, inače muzički urednik Doma omladine Beograda, otkrio je da se sada prvi put na jednom mestu nalaze okupljeni čuveni autori tih slika.

„Sakupili smo kolekciju ovih rok fotografija, ima ih stotinak, a ideju, inicijativu za ceo projekat, iznela je upravo moja supruga. Sjajno je što se ova izložba desila upravo na veliku godišnjicu ‘Paket aranžmana’, a ovaj jubilej je zaista velika stvar“, predstavio je projekat Ambrozić.

„Prepoznajemo ‘Paket aranžman’ ne samo kao deo muzičke zaostavštine već i kulturne baštine cele ove sredine, veoma važnu tačku koja predstavlja ne samo muzički, već i moralni oslonac za mlade“, nadahnuto je govorio muzički stručnjak i koautor izložbe.

On je primetio da su u publici mladi ljudi u svojim dvadesetim godinama i možda prvi put vide ove fotografije, „te heroje našeg vremena“, kada su muzičari ova tri benda imali svojih 20 leta.

„Nadam se da će mladi prepoznati tu energiju koja je preskočila vreme i došla do nas sada i ponovo pokreće i uzbuđuje ljude. Dva i po meseca će trajati naša izložba i želja mi je da je što više ljudi poseti i posvedoči da Beograd ima jednu unutrašnju energiju koja i danas osvetljava put“, zaključio je Ambrozić.

Frontmen grupe „Električni orgazam“ Srđan Gojković Gile bio je zbunjen činjenicom da je on zapravo jedini prisutni akter, muzičar „Paket aranžmana“, tako da je uputio pozdrav svima kojih više nema – Vlada Divljan, Milan Mladenović, Ivan Vdović Vd, dok je Dušanu Kojiću Koji, koji se leči u Londonu, poželeo što brži oporavak od moždanog udara.

„Ovo je bio jedan skup tri benda koji se igrom slučaja još jednom ponovio kada su se druga tri sastava skupili u projekat ‘Rimtukituki’ koji je baš na današnji dan, 22. aprila, svirao legendarni koncert ‘Računajte na nas’ i veoma mi je drago da se i to potrefilo“, podsetio je sve prisutne čuveni Gile.

„Rimtutituki“ bio je srpski rok bend iz Beograda koji su činili članovi grupa Ekatarina Velika, Električni orgazam i Partibrejkersi, a ta grupa je osnovana 1992. godine kao antiratni projekat tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije.

„Svi smo mi zapravo jedna ista generacija, i kako volim da kažem – Deca SKC-a, koja je bila neka kolevka Novog talasa“, naglasio je Gojković.

Tada je važna figura bio rok publicista Momčilo Rajin uz Nebojšu Pajkića, poznatog scenaristu i profesora na FDU, tada urednika SKC-a.

„Njih dvojica su nam širom otvorili vrata i pustili nas da imamo prve koncerte u tom prostoru, a dali su nam i salu za vežbanje. Hvala vam svima što ste danas ovde da se podsetimo svega“, zaključio je Gojković.

Čuveni muzički fotograf Brajan Rašić je omogućio da na izložbi bude znatno više fotografija, a ne samo tri koliko su imali u startu.

Rašić otkriva da je u vreme kad je slikao ove fotografije, već živeo u Londonu, i smatra da je sigurno svima čudno da je radio i ove slike domaćih muzičara, jer ga svi znaju po fotografijama za rok grupu Roling Stons, ili Dejvida Bouvija.

Ali, te 1981. godine, dobio je ponudu od uredništva kultnog rok magazina „Džuboks“ da fotografiše neke domaće beogradske grupe za koje on u to vreme uopšte nije ni čuo.

„Svi ti ljudi su vremenom postali moji jako dragi prijatelji. Ovde sam došao kao Englez, koji sluša ‘The Police’, i onda ođednom mi puštaju ‘Šarla Akrobatu’, i u samom početku ništa ja tu nisam razumeo, šta to oni sviraju. Vremenom je to postalo legenda, i ja sam postao deo nje i jednostavno ne mogu da verujem da je prošlo 40 godina“, evocira uspomene jedan od najtraženijih rok fotografa današnjice.

Gledao je beogradske grupe u Beogradu, a živeo je u Engleskoj, što mu je bilo posebno zanimljivo, a smatra da su „Šarlo Akrobata“ i „Idoli“ bili pravi bendovi prestonice.

Žao mu je što nema više tako velikih umetnika među živima, kao što su bili Milan Mladenović, Vd, Divljan, i napominje da se čuo sa Kojom koji sve pozdravlja, dobro se drži.

„Sve bendove koje hvalimo i dižemo u nebesa, imam utisak da je to sada mnogo više nego što je bilo onda, i svakako da ima puno razloga za to“, naveo je Rašić.

Poznati rok kritičar i publicista Momčilo Rajin rekao je da je muzika jedna od sigurno najapstraktnijih umetnosti, i nešto “najlepše što možemo da doživimo u našim životima zato što sublimira sve naše radosti i tuge”.

„Suština svega je zapisano u rečima ‘ars longa vita brevis’, odnosno, Novi talas nam se desio pre 40 godina, i dalje nam je veoma važan, on pripada kulturi i umetnosti naše sredine, i nemojte to da zaboravite“, zaključio je Rajin tim latinskim rečima, koje naglašavaju dugotrajni uticaj umetnosti na kratak život.

Postavku „Novi talas u Beogradu: Paket aranžman (1981-2021)“ u organizaciji JP „Beogradska tvrđava“ posetioci će moći da gledaju na Kalemegdanu naredna dva i po meseca.

(Tanjug)

