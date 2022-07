Pank rok bend Andertons prvi put u Srbiji i na Egzitu

NOVI SAD – Legendarni pank rok bend Andertons nastupiće prvi put u Srbiji 9. jula Egzitu, a njihov pevač Pol Meklun očekuje da će pridobiti posetioce festivala koji ih do sada nisu slušali.

„Očekujem da će naš prvi srpski nastup proteći odlično. Mi se ne prilagođavamo za određenu publiku ili zemlju. Ne bismo ni znali kako to da uradimo. Gde god da sviramo obično bude zabavno i nadamo se da će tako biti i na Egzitu“, rekao je Meklun za Tanjug.

Meklun je rekao da je bendu čast što dolazi na Egzit, jer je to poznat festival, o kome su čuli odlična mišljenja, a na osnovu slika i snimaka ranijih svirki na Petrovaradinskoj tvrđavi vidi se da je „impresivan, predivan i zaista kul“.

Andertons su nedavno bili na Glastonberiju, a Meklun pred dolazak u Novi Sad kaže da je nastup na velikom festivalu kakav je i Egzit povlastica pošto pesme benda stižu do velikog broja novih slušalaca, iako mnogi nisu došli da bi čuli Andertons (Undertones).

„Obično uspevamo da pridobijemo ljude. Mislim da smo dobri u tome. Čak i ako ne znaš ko smo, do kraja nastupa preobratićemo ako ne sve, onda bar nekoliko ljudi. Upoznaćemo neke nove prijatelje. Držim palčeve za to“, rekao je pevač.

Pevač je dodao da će bend svirati svoje najbolje i „najfestivalskije“ pesme, koje su „kratki i većino brzi pank rok“.

Bend osnovan 1974. godine u severnoirskom gradu Deriju, ostao je zapamćen po jednom od klasika panka, pesmi „Teenage Kicks“, ali i nizom drugih poput „My Perfect Cousin“, „Julie Ocean“, „Jimmy Jimmy“ i „Male Model“, da bi se raspali 1983. godine, kada iz benda odlazi pevač Fergal Šarki.

Gitaristi Džon O Nil i Demijan O Nil, basista Majkl Bredli i bubnjar Bili Doerti obnovili su rad benda sa pevačem Meklunom 1999. godine, nakon čega su objavili albume „Get What You Need“ (2003) i „Dig Yourself Deep“ (2007), kao i singl „Muć Too Late / When It Hurts I Count To Ten“ (2013).

„Svesni smo svoje zaostavštine. Čast nam je što nas ljudi poštuju i misle o nama kao delu pank hijerarhije. Lepo je kad smatraju da si vitalan deo toga“, rekao je frontmen.

Dvogodišnje pandemijsko razdoblje bilo je vreme neaktivnosti Andertonsa, koji u nedostatku živih nastupa nisu pribegli kao brojni drugi muzičarima onaljn svirkama.

Meklun ističe da su posle popuštanja mera Andertons još više zahvalni na mogućnosti da sviraju pred publikom i da, premda pandemija još nije prošla, s optimizmom gledaju na budućnost. Meklun ne isključuje mogućnost da bend jednog dana ponovo uđe u studio.

Bend trenutno nema nove pesme, ali se pevač nada da bi se to moglo promeniti.

(Tanjug)

