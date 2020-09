Pantelić: Iza Paskaljevića ostaju filmovi

BEOGRAD – Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke, izjavio je za Tanjug da ga je vest o smrti Gorana Paskaljevića jako rastužila i istakao da iza njega ostaju filmovi, „a to je tako puno“.

On je posebno naglasio da su filmovi velikog majstora režije stalno bili prisutni u njegovom životu.

„Kao mlad, gledao sam Goranove filmove u bioskopu. S njim sam krajem osamdesetih napravio prvi veliki intervju, a decenijama kasnije bio sam član Saveta Festa kojim je predsedavao Goran. Voleo sam njegovo društvo i naše razgovore. Vedar, džentlmen mangupskog osmeha i istih takvih manira, stvarao je priče koje su ga se ticale“, kaže Pantelić.

Prema njegovim rečima, Paskaljević je imao neverovatnu sposobnost poistovećivanja s likovima iz svojih dela koje je često modifikovao vinjetama iz sopstvenog životnog iskustva.

„Voleo je Pariz, Beograd, Prag i Opatiju. Zadnji put čuli smo se nakon što smo restaurirali njegov film ‘Poseban tretman’. Iza Gorana ostaju filmovi, a to je tako puno. On je to znao“, istakao je Pantelić.

(Tanjug)

