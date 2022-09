Pet filmova u selekciji „Divlji film“ na 15. LIFFE

LESKOVAC – U selekciji „Divlji film“ na 15. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije – LIFFE, koji se održava od 15. do 20. septembra na više lokacija u Leskovcu, biće prikazano pet internacionalnih ostvarenja: „Leonor will never die“ Martike Ramirez Escobar, „Kelti“ Milice Tomović, „Men of deeds“ Paula Negoescua, „Mrak“ Dušana Milića i „On the Count of Three“ Jerroda Carmićaela.

Filmovi u ovoj selekciji tokom trajanja festivala biće prikazivani u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra, u terminu od 21h. Selektori programa su Uroš Tomić i Marko Sopić.

„Leonor will never die“ Martike Ramirez Escobar će imati srpsku premijeru na festivalu u četvrtak, 15. septembra.

Glavni junak filma Leonor Reyes nekada je bila bitan faktor u filipinskoj filmskoj industriji nakon nekoliko uspešnih akcionih filmova, ali sada se bori da plati račune.

Kada pročita reklamu u kojoj se traže scenaristi, Leonor se ponovo bavi nezavrženim scenarijom o mladiću Ronwaldu koji osvećuje ubistvo svog brata.

U petak, 16. septembra na repertoaru je nagrađivani film „Kelti“ Milice Tomović, čija je radnja smeštena u zimu 1993. godine.

Ratovi u kojima se socijalistička Jugoslavija raspala i dalje traju. U Beogradu se osećaju posledice sankcija i inflacija koje prete da će prerasti u hiperinflacije. Mama (38) se budi na dan kad svojoj mlađoj ćerci treba da pripremi rođendansku proslavu, čeka je kuvanje, čekaju je gosti i čekaju je prljavi sudovi, kad se sve završi.

Film „Men of deeds“ Paula Negoescua biće premijerno prikazan u Srbiji u subotu 17. septembra.

Radnja prati seoskog policajca u kasnim tridesetim, koji se trudi da sebi organizuje udoban život, ali njegovi prošli izbori i nasilni događaji ga pritiskaju i vode na mračno mesto.

Za nedelju 18. septembar zakazana je projekcija filma „Mrak“ Dušana Milića sa legendarnim Slavkom Štimcem i Danicom Ćurčić u glavnim ulogama.

U planinskim zabitima Kosova, na imanju okruženom gustom šumom, živi Milica sa majkom Vukicom i dedom Milutinom.

Svaku noć porodica se povlači u zabarakadiranu kuću, prestravljeni terorom koji dolazi iz šume.

Programsku celinu „Divlji film“ u utorak 20. septembra zatvara srpska premijera ostvarenja „On the Count of Threer“ u kom Džerod Karmajkl debituje kao reditelj i glumi u mračnom komičnom filmu o dva najbolja prijatelja, Valu (Džerod Karmajkl) i Kevinu (Kristofer Abot), poslednjeg dana njihovih života.

Žiri programa „Divlji film“ čine reditelj Pablo Giorgelli, višestruki dobitnik najznačajnijih nagrada u Kanu, San Sebastijanu i na drugim internacionalnim filmskim festivalima, scenarista Balšzs Lovas, i glumica Tamara Krcunović.

Petnaesto izdanje Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije – LIFFE biće održano od 15. do 20. septembra u Leskovačkom kulturnom centru, Narodnom pozorištu Leskovac, kao i online.

Selektor glavnog takmičarskog programa je hrvatski reditelj Ognjen Sviličić, a nagrada „Živojin Žika Pavlović“ biće dodeljena proslavljenom makedonskom reditelju Milču Mančevskom, za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu.

(Tanjug)

