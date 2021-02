Petar Božović danas primio nagradu “Dobričin prsten”

BEOGRAD – Istaknuti dramski umetnik Petar Božović danas je primio prestižnu glumačku nagradu “Dobričin prsten” kao njen 33. laureat na svečanosti u holu scene “Raša Plaović” Narodnog pozorišta u Beogradu pred mnogim kolegama i gostima.

Glumačka nagrada predstavlja visoko staleško priznanje Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS) za životno delo u 2020. godini.

“Ljuba Tadić je uvek pričao – “Kad glumac ima nešto da kaže, on odmah kaže – Ja”.

Tako ću i ja reći danas – Ja i Svetlana Bojković igrali smo davno u komadu “Đido” Janka Veselinovića”, prisetio se svojih početaka laureat “Dobričinog prstena” Petar Božović.

“Ipak, nije to povod za ovu priču. Postoji tu jedna scena između likova sina i oca, gde sin samo vikne “Pucaj, babo”, i na toj sceni bude ogroman aplauz.

Kasnije se onda desilo da bude čak 15 zavesa, vraćanja na bis, onda se ja u garderobi obučem, izađem iz pozorišta, prolazim pored spomenika na Trgu republike, dok aplauz još traje”, duhovito je opisao Božović iskustvo sa tom predstavom, i naravno dobio još jedan aplauz od prisutnih u foajeu pozorišta.

“Često se iz ovakvih anegdota saznaje o glumcu i njegovoj prirodi, a evo i ja da kažem pošto sam igrao dosta značajnih uloga u Narodnom pozorištu”, nastavio je Božović da opisuje dalje trijumfe i visoke domete kao nadgradnju.

“Izađem isto tako iz teatra, prođem pored spomenika, i tek negde na Terazijama čujem kako jenjava aplauz”, izazvao je dobitnik nagrade novu seriju aplauza i oduševljenja svih prisutnih u foajeu pozorišta.

Stručni žiri bio je sastavljen od sedam članova koji su doneli odluku 18. decembra tajnim glasanjem i većinom glasova: Mirjana Karanović, prethodna dobitnica, Svetlana Bojković, jedna od ranijih dobitnica, Vida Ognjenović, predsednik Žirija, Boris Isaković, Goran Marković, Vojin Ćetković i Dragan Bjelogrlić.

Predsednik UDUS-a glumac Vojislav Voja Brajović naglasio je da su u konkurenciji za nagradu “Dobričin prsten” bilo još 13 istaknutih glumaca: Nebojša Dugalić, Gordana Đurđević Dimić, Radmila Živković, Miodrag Krivokapić, Miodrag Krstović, Žarko Laušević, Branislav Lečić, Aleksandar Mihailović, Lazar Ristovski, Zijah Sokolović, Saša Torlaković i Tihomir Stanić.

Nagrada se sastoji od zlatne kopije prstena antologijskog glumca Dobrice Milutinovića, i od unikatne oslikane diplome na pergamentu – rad akademskog slikara i scenografa Geroslava Zarića.

Brajović je napravio i kratku posvetu preminulim kolegama glumaca i drugih dramskih umetnika koji su izgubili bitku u borbi protiv kovida 19, a jedan od spomenutih u konkurenciji za nagradu Zijah Sokolović upravo se oporavlja od ove pošasti u Banja Luci, kako ga je izdvojio predsednik UDUS-a.

Predsednica žirija, pozorišna rediteljka, književna i dramska spisateljica Vida Ognjenović pročitala je svoje obrazloženje nagrade koje ima naslov – “Petar Božović ili gluma na dah”.

U njemu se između ostalog kaže da je u karijeri imao više od 200 različitih scenskih pojava, gde je tumačio likove raznolikih zanimanja, iz mnogih vremena i epoha, što čini jedinstveni glumački učinak Petra Božovića.

Kroz nekoliko hiljada izlazaka na scenu i pojava na velikom platnu i malim ekranima odrigao je više od 200 ludaka, šaljivaca, promašenika, sirovih zlikovaca, zanesenjaka, političkih buzdovana, prevratnika, seljaka, lekara, gubitnika.

“Dešavalo se da nije želeo da igra, ali nikada nije bio slučaj da to što želi da igra, da nije mogao da odigra. Nikad površno, nikad mlako, prizemno, proizvoljno ili otprilike, ali gotovo svaki put iz kontre”, stoji u saopštenju Vide Ognjenović, inače i profesorke glume.

“Jednom me je pitao student šta znači tačno glumiti iz kontre, odmah sam mu odgovorila da je to ono što na sceni radi Petar Božović”, istakla je Ognjenović.

Svetlana Bojković je uručila Dobričin prsten Božoviću i prisetila se upravo te spomenute zajedničke predstave “Đido” u režiji njihovog profesora Minje Dedića.

Podsetila je da će ove jeseni biti 55 godine kako su Božović i ona primljeni na Akademiju na glumu, a spomenula je da su u publici danas bili i Branko Milićević Kockica, Ljiljana Lašić i Dobrila Stojnić, njihove kolege sa klase.

Bojković je izrazila žaljenje što nakon “Đida” više nije imala prilike da glumi sa Božovićem, jednostavno ih nisu povezali isti projekti i to je tak ostalo do dan danas.

Prijateljica i koleginica Ljiljana Dragutinović napomenula je da je laureat za nju uvek bio u glumištu i kod devojaka pravi domaći Džems Din, ali sa razlogom.

Takođe je navela da je uvek imao čvrsto i neprobojno lice i poseban šarm.

Podršku dodeli Nagrade dalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, dok je organizaciju svečane dodele realizovalo Narodno pozorište.

(Tanjug)

