Petrović: Nestvarna lepota u delu Bore Stankovića

BEOGRAD – Rediitelj dugo očekivanog filma „Nečista krv – Greh predaka“ Milutin Petrović u novoj epizodi „Tanjug Reflektora“ napominje da ga je kroz stvaranje filma vodila ideja da pokaže nestvarnu lepotu koju je opisivao Bora Stanković.

Petrović kaže da je cela priča oko snimanja filma po delu Bore Stankovića, a čija se premijera očekuje u avgustu, počela kada je pronašao scenario za film „Nečista krv“ Voje Nanovića.

„Film po tom scenariju je trebalo da režira Žika Pavlović, ali se to izjalovilo. Moja generacija je slušala legende o tom scenariju,a između ostalog je reditelj Miša Radivojević je pričao kako je to najbolji scenario koji je pročitao u životu“ kazao je Petrović i dodao da ga je filmofilija i poštovanje prema Voji nanoviću dovela na kraju do tog scenarija.

Kako kaže kada je pročitao prvu scenu Nanovićevog scenarija, imao je utisak da gleda neku scenu iz filma Sema Pekipoa.

„Te noći sam doživeo ‘bindžovanje’ serije sa papirima. Nakon tog su se sklopile produkcijske okolnosti i eto nas u momentu kada promivišemo film koji na početku prati Hadži Trifuna, prebogatog, moćnog trgovca u Vranju 1850. godine, a 20 godina kasnije porodičnu priču koja se završava udajom Hadži Trifunove unuke Sofke“, kazao je Petrović.

Da bi verno oživeli epohu u kojoj se film odigrava, kako Petrović napominje, produkcija je konsultovala stručnjake za istoriju, nakit, garderobu, oružije, običaje…

„Kako god bilo reditelj uvek samo pravi svoj film koji nikako nije istorijska rekonstrukcija epohe. Kroz stvaranje filma vodila me je ideja da pokažem lepotu koju je opisivao Bora Stanković. Treba svi da znaju da je Bora Stanković čarobni pripovedač koji je u stanju da na tri stranice svoje knjige opisuje garderobu na lepoj ženi“, rekao je on.

Prema njegovim rečima na snimanju su svi uživali.

„Nikada neću razumeti kolege koje se na nešto žale kada su takvoj prilici. Doživeo sam da mi na kraju snimanja filma ekipa rasvete pokloni šerifsku značku sa kamerom. Glumci su naučili da jašu. Neki su se oduševili pa su i nakon snimanja filma nastavili redovno da idu na jahanje i da nauče sve o konjima“, kazao je Petrović.

(Tanjug)

