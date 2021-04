Pirot: Restaurira se jedan od najlepših ikonostasa u Srbiji

PIROT – U Pazarskoj crkvi u Pirotu, centralnom gradskom hramu, u toku je restauracija ikonostasa za koji stručnjaci kažu da je neprocenjive vrednosti, mnoge detalje na njemu pre skoro 200 godina slikari i majstori duboreza samokovske škole radili su od zlata i srebra, a sama njegova izrada plaćena je sa sedam kilograma zlata.

Ovaj posao, koji se obavlja jednom u nekoliko stotina godina, rade stručnjaci-konzervatori Narodnog muzeja iz Beograda.

Prema njihovim rečima, ikonostas dužine 14 metara i visine preko pet metara je bio u veoma lošem stanju, pa je njegova restauracija započeta u pravi čas.

Konzervator Narodnog muzeja iz Beograda Aleksandar Cvijetinović kazao je za Tanjug da su konzervatori impresionirani umetničkom izradom ikonostasa, i slikanog i duboreznog dela.

Reč je o radu umetnika samokovske škole, to su bile poznate radionice po izuzetnom duborezu. Prilikom procesa konzervacije smo došli do neke prave vrednosti ikonostasa. Vremenom je ikonostas prilično devastiran. Najverovatnije posle rata je premazivan raznim premazima, farbama, bronzama, to se dešava i vrlo je prisutno tako da smo imali veliki izazov da skinemo sve te naslage i dođemo do originalnog sloja koji je zaista vedar ton, pun svetla, lepog slikarstva, predivnog duboreza, tako da smo zaista uživali u tom poslu, kaže Cvetković.

Navodi da će se ikonostas restaurirati u nekoliko etapa, jer je reč o izuzetno obimnom poslu.

Sledeća zona koja će se restaurirati sačinjena je od osam ikona sa medaljonom i uzećemo dveri, koje predstavljaju umetnički duborezni rad koji se retko viđa. U pitanju je kalirani trodimenzionalni duborez koji izgleda impresivno i ne znam da li postoji majstor koji bi to mogao da uradi danas tako da će to biti jedan veliki konzervatorski izazov za nas, rekao je Cvijetinović.

O tome koliko je ovaj posao zahtevan, svedoči i podatak da restauracija samo jedne ikone kojih na ikonostasu ima na desetine, traje od mesec pa do tri meseca.

Predsednik Crkvene opštine Pirot Dragan Krasić kaže da je tek sada, kada je restauracija otkrila pravu lepotu i raskoš ikonostasa, postalo izvesno da je ovo jedan od najlepših ikonostasa u zemlji, ali i šire.

Zub vremena je učinio svoje i oštetio je dosta toga. Naporom lokalne samopurave, vladike niškog Arsenije i vernika iz Pazarske crkve uspeli smo da krenemo sa tim poslom, da odvojim značajna sredstva, pre svega zahvaljujući lokalnoj samoupravi i Eparhiji Niškoj. Na osnovu onoga što je do sada urađeno, ogroman broj detalja je urađen od originalnog zlata i srebra, a izrada ikonostasa je trajala čak nekoliko godina. Ogomna je čast što se ikonostas baš u naše vreme restaurira. Nadam se da će svi oni koji su u situaciji pomoći restauraciju jer je reč o ogromnom poslu koji je i izuzetno skup, a radi se praktično jednom u nekoliko stotina godina, rekao je Krasić za Tanjug.

Gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić, koji je danas obišao radove na restauraciji, kazao je da je izuzetno ponosan što na neki način učestvuje u obnovi ikonostasa, naročito zbog činjenice da niko nije bilo svestan kolika je vrednost ovog ikonostasa.

Dolazeći u crkvu, moleći se Bogu, ikonostas smo posmatrali kao neku vrstu zavese između vernika i sveštenstva u oltaru. Polako kako smo počeli da gradimo i rekonstruišemo crkve, dolazili su ljudi koji su nas upućivali u ogromnu vrednost ikonostasa. Počeli smo sa restauracijom fresaka na zidu crkve i onda smo razgovarali sa vladikom niškim o tome da se krene u ovaj obiman posao, a da se ne zapostavi obnova drugih svetinja, na čemu radimo svake godine, naveo je on.

Prošle godine smo iz gradskog budžeta izdvojili tri miliona dinara, ove godine još dva i veliko je zadovoljstvo da vidimo deo radova koji je završen. Ja sam od stručnjaka čuo podatak da je jedan od najlepših ikonostasa u Srbiji u Vranju, koji je svojevremeno bio izložen i u Parizu, ali da je ovaj pirotski možda i lepši, rekao je Vasić.

Prema njegovim rečima, konzervatori su našli podatak da je izrada ikonostasa plaćena sa sedam kilograma zlata.

Današnji ekvivalent toj vrednosti je otprilike milion evra, a kada se uzme u obzir i istorijska i umetnička vrednost, mislim da je ovaj ikonostas neprocenjive vrednosti i predstavljaće nešto čime se ponosi ne samo Pirot, već i Srbija i predstavljaće turističku atrakciju za ljude koji dolaze u Pirot. Mi smo u gradu uradili mnogo važnih investicija, objekata, ali mislim da je ovo nešto što ostaje pokolenjima koja dolaze i zbog toga ima nemerljiv značaj, kazao je Vasić.

(Tanjug)

