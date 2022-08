Pixies i “Arested Developement” u BG, Evergreen fest u Nišu

BEOGRAD – Čuveni američki bendovi “Pixies” i “Arested Developement” imaće samostalne koncerte ove nedelje u Beogradu na scenama Tašmajdana i Kalemegdana.

Takođe, četvrto izdanje jednodnevnog festivala “Evergreen fest” sa domaćim muzičarima biće održano 1. septembra u Nišu na Tvrđavi.

Večeras će konačno bend “Pixies” gostovati u Beogradu na stadionu Tašmajdan (20.30h), nakon dva odlaganja. Koncerti tokom radne nedelje u Beogradu i Nišu

Pre pandemije, njihov koncert u organizaciji beogradske agencije “Long Play” prvo je bio zakazan za 1. septembar 2020, a onda pomeren na datum 31. avgust 2021, i sada kao treća sreća biće realizovan na dan 29. avgusta 2022.

Alternativni rok bend iz Bostona svetsku pažnju privukao je pesmama „Caribou“, „Gigantic“, „Where Is My Mind“, „Debaser“, „Here Comes Your Man“ i „Monkey Gone To Heaven“, sa svojih studijskih albuma – „Come On Pilgrim“ (1987), „Surfer Rosa“ (1988), „Doolittle“ (1989), „Bošanova“ (1990) i „Trompe le Monde“ (1991).

Nakon raspada benda 1993. godine, autor, pevač i gitarista Blek Frensis, gitarista Džoi Santijago, basistkinja Kim Dil i bubnjar Dejvid Lovering ponovo su se okupili tek 2004. godine, a diskografski rezultat usledio je deceniju kasnije albumom „Indy Cindy“ (2014).

Sa basistkinjom Paz Lenčantin snimili su materijale – „Head Carrier“ (2016) i „Beneath the Eyrie“ (2019), gde se izdvajaju singlovi – „Catfish Cate“, „On Graveyard Hill“ i „Lone Rider“.

Pixies tek sada postaju produktivni kao nikada ranije u karijeri, jer im je već spreman najnoviji album naziva “Doggerel”, čiji se izlazak očekuje mesed dana nakon beogradskog koncerta – sam kraj septembra.

Na albumu biće 12 pesama, uz naslovnu numeru, i najavni singl „There’s a Moon On“, tu su i „Nomatterday“, „Vault of Heaven“, „Dregs of the Wine“, „Haunted House“, „Get Simulated“, „The Lord Has Come Back Today“, „Thunder & Lightning“, „Pagan Man“, „Who’s More Sorry Now?“ i „You’re Suć a Sađucee“.

Pixies su u martu objavili numeru „Human Crime“, ali se ona neće naći na ovom izdanju.

Dvostruki dobitnici “Gremi” nagrade, američki sastav “Arrested Development” održaće koncert 1. septembra u klubu Bitefartcafe Summer Stage na Kalemegdanu i time će zatvoriti letnju scenu.

Nakon uspešnog albuma „Don’t Fight Your Demons“ (Vagabond Productions, 2020), nastao u doba prvog udara pandemije, posebnu pažnju privukao je poslednji studijski materijal „For the Fkn Love“ (2021) svojom provokativnom poezijom, vrhunskom produkcijom i upečatljivim gostima.

Bend „Arrested Development“ osnovan je početkom ’90-ih godina (kasnije se pojavila američka TV serija – sitkom istog naziva) i tri decenije kasnije, upisani su u muzičke enciklopedije kao rodonačelnici jedne od revolucija u hip-hop kulturi.

Njihova prezentacija živopisnog afričkog zvuka i mode bila je jedinstvena sinteza ritmova, žanrova i raspoloženja suprotstavljenih etabliranom, tvrdom imidžu američkog hip-hopa.

Četvrti “Evergreen festival” ove godine će biti održan u Nišu i kreće uvertirom – 31. avgusta putem izložbe fotografija sa koncerata orkestra “Impresija” od 14h u Oficirskom domu.

Onda na dan 1. septembra uz pratnju orkestra Impresija nastupe na Letnjoj pozornici u niškoj Tvrđavi od 20 sati će održati – Čipi i Šone iz pop rok grupe “Osvajači”, veoma tražen pop etno soul muzičar Marko Louis (sin Ljubiše Stojanovića Luisa), pop diva Jelena Tomašević i Maja Odžaklijevska, koja će tom prilikom dobiti i nagradu za životno delo.

(Tanjug)

