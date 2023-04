„Plan B fest“ u Banjaluci: Stefan Milenković, Generacija 5, Vlatko Stefanovski. . .

BEOGRAD – Prvo izdanje humanitarnog muzičkog festivala „Plan B Fest“ biće održan 21. i 22. aprila u Banja Luci 21. i 22. aprila, najavili su danas u Beogradu mnogi muzičari koji učestvuju u ovom važnom projektu, kao što su Stefan Milenković, Dragi Jelić (YU grupa), Dejan Cukić i drugi.

Na susretu sa medijima danas u beogradskoj Mts Dvorani, na sceni Lisabon bara, bilo je reči o ciljevima ove dvodnevne manifestacije koje realizuju Fondacije „Plan B“ i „Novak Đoković“.

Na festivalu će nastupati – Bajaga i instruktori, Riblja čorba, Dejan Cukić i Spori ritam bend, Generacija 5, Vlatko Stefanovski trio, Stefan Milenković i Dr Nele Karajlić – “Rock El Clasico” i Dragi Jelić iz YU grupe.

Naš proslavljeni violinista Stefan Milenković je doputovao iz Novog Sada, gde godinama živi i radi kao umetnički direktor nove Gradske koncertne dvorane i profesor na Muzičkoj akademiji.

„Neverovatna mi je čast što sam ovde danas, jer smo svi nekako rasli sa vama i učili puno od vas. Hvala vam za sve to“, ukratko se Milenković obratio kolegama rokerima.

Onda je istakao da je „idealan način da umetnik ispuni svoju misiju i svrhu svog postojanja na sceni, da radi ono što voli, da se ostvaruje na taj način, i da publika dobija ono zbog čega je došla na koncert“.

„Na sve to neko treći ima od toga direktnu korist, u ovom slučaju kroz dve fondacije „Plan B“ i „Novak Đoković“, pomažemo ne samo deci, nego pre svega našoj budućnosti, tako da se taj krug ovim zatvara, zaokružuje se na jedan kompletan način koji je uvek inspirativan za sve nas“, naveo je Milenković.

Violinista je duhovito napomenuo da Nele Karajlić voli da ga ovako „gurne“ na konferenciji za medije, a da se on sam ne pojavi, „i budite sigurni da bi danas kasnio, ne bi pronašao mesto za parking“.

Njih dvojica ponovo predstavljaju poznati muzički projekat „Rock El Clasico“, kako Milenković opisuje, „spoj rok muzike i klasike“, koji su izveli kao pravi spektakl na Stadionu Tašmajdan u Beogradu i na Arsenal festu u Kragujevcu tokom leta 2022. godine.

„Istina, ta ideja nije nova, već je često kombinovana rok muzika na klasičan način, a i klasika u rok maniru. Ali, ovde smo uzeli specifične pesme i kompozicije velikih umetnika klasike, poznate i one manje poznate, i onda smo ih spojili u nešto sasvim treće. Sve to ima posebnu univerzalnu energiju, uzima se nukleus od oba stila i žanra i onda se spaja u neko novo jezgro koje svi prepoznaju“, približio je svetski violinista taj višeslojni koncertni projekat koji su premijerno izveli prošle godine na svetskoj izložbi – manifestaciji „EXPO 2020“ u Dubaiu. On je preneo utiske odande da su nastupali pred publikom na otvorenom, koja nije znala šta ih očekuje, bilo mu je čudno i neobično sve videti, „ali na kraju su svi pevali sa nama“, misleći na hitove Neletove rok grupe „Zabranheno pušenje“ u koktelu sa antologijskim kompozitorima klasike.

„Sve ovo u Banja Luci ima zaista neverovatan spoj i atraktivnost, posebno sa pojavom Novaka Đokovića, koji će biti prisutan tamo. Živimo u istorijskom vremenu gde je Novak tako dominantan, što se retko dešava. Ko bi mogao danas da kaže da je živeo u takvom vremenu? Fenomenalno je što ovakav festival ima humanitarnu notu. Hvala vam za vaš rad, zaista je veoma inspirativan za sve nas. Vidimo se za nekoliko nedelja u Banja Luci, jedva čekam“, zaključio je Stefan Milenković.

Osim muzičkog festivala, u Banja Luci će biti održan i pravi sportski spektakl „Srpska Open“, teniski ATP250 turnir, najveći događaj iz oblasti sporta u istoriji Republike Srpske, što će njen glavni grad na reci Vrbas učiniti epicentrom najznačajnijih regionalnih dešavanja. Od prodaje karata u iznosu od 10 posto, prihod sa koncerata će ići u Fondaciju „Novak Đoković“ za mnoge projekte posvećene najmlađima.

Dejan Cukić ispred svog sastava „Spori ritam band“ izrazio je oduševljenje i rekao da mu je osećaj fenomenalan da na jednom festivalu kakav je „Plan B fest“ bude prisutno toliko velikih muzičara, i podsetio se spektakla „Više od 50 godina čistog rokenrola“ za jubilej YU Grupe na stadionu Tašmajdan (septembar 2022), gde je bio takođe ogroman broj gostiju.

„Ako dovodimo u vezu sport i muziku, mislim da su naši koncerti više turnir veterana, nego teniskih Grend slem turnira. Veoma mi je drago da humanitarne fondacije organizuju ovakav događaj, što je sve okrenuto deci. Oduševljen sam programom prvog dana festivala, jer ovim redom nastupaju – „Riblja čorba“, onda Bajaga koji je bio kod njih u grupi, a zatim ja koji sam bio u „Instruktorima“ sa Bajagom. Neobično da smo svi zajedno te večeri, što nam je ranije više bio kao neki interni vic“, istakao je Dejan Cukić.

Dragi Jelić, pevač i gitarista YU grupe, gostovaće na sceni sa Bajagom, otkrio je da će sada nastupati prvi put van matičnog benda, „što ne znači da nam grupa više ne postoji, naprotiv, sve je u redu“.

Jelić će pevati i odsvirati pesmu „Zagledan“ na tekst Zvonimira Đukića Đuleta (Van Gogh), koju je snimio za Plan B Fondaciju, osnovanu 2021. za pomoć socijalno ugroženim muzičarima.

„Osim te pesme, sviraću sa Bajagom i ekipom, druzićemo se, uživati, samo da nas vreme posluži“, poručio je Jelić, koji je 2015. godine kao gitarista snimio pesmu „Kad mesec prospe rekom srebra sjaj“, na vokal i tekst Bajage, dok je autor muzike Dragoljub Crnčević Crnke iz bluz grupe „Point Blank“.

Osnivač Plan B fondacije Zoran Konjević se nakratko javio putem video linka iz Toronta, i zahvalio se gradu Banja Luci što su u potpunosti izašli u susret ovako važnom projektu, te se nada da je ovo prvo izdanje samo početak i da ih tek čeka dugoročna saradnja.

Aleksandar Saša Lokner, kompozitor i klavijaturista „Bajage i instruktora“, u poslednji čas na konferenciji za medije je zamenio frontmena Momčila Bajagića Bajagu, koji je previše zauzet i šalje izvinjenje svima što se nije pojavio.

Lokner je istakao da se odavno upoznao sa osnivačem Plan B fondacije i festivala, muzičarem Zoranom Konjevićem, koji je „eto otišao u beli svet, u Kanadu da uspešno nastavlja karijeru“ .

„Drago mi je što ćemo nastupiti na festivalu u Banja Luci, a podmlađena nam je ritam sekcija, novi članovi benda su nam Marko Kuzmanović na bubnjevima i Vladimir Vlada Čukić na bas gitari. Vraćamo se nekim pesmama koje su nam ranije ispale sa repertoara nepravedno, kao „Tekila gerila“, taj latino ritam. Bajaga je presrećan što će nastupiti, a sjajno je što je i Dragi Jelić sa nama, malo ćemo svirati i njegove pesme, i on naše, radujemo se tom gostovanju“, naglasio je Saša Lokner.

Muzičar Dragan Jovanović Krle, jedan od lidera rok benda „Generacija 5“, iskazao je oduševljenje što se „na jednom mestu može naći toliko ljudi koji rade istu stvar, daju se publici“.

„Mi smo bend koji jako dugo traje, a onda pravimo pauze, i mnogi misle da više ne postojimo, a nije tako, zato se ođednom opet pojavimo i sve iznenadimo, što više volimo. Divim se YU Grupi kako su toliko stalno aktivni, uvek imaju koncerte, to su prave mašine, ne bukvalno, naravno, već se vidi koliko to sve vole. Zaista za svaku pohvalu, mi u „Generaciji 5″ nemamo za to energije. Opet, ovde je sjajno što postoji ogromna volja muzičara da se daju publici“, ocenio je Krle, gitarista i kompozitor.

Maja Kremić, direktor Novak Đoković Fondacije, istakla je da je ovaj izbor muzičara na Plan B festa „pravi Grend slem muzike“, te da je „humanost važan segment života svih nas“.

Direktorka te fondacije je napomenula da uvek treba imati plan B, da svako dete bi trebalo da ima jednaku šansu, a da sjajni koncerti i teniski mečevi obećavaju značajan doprinos humanitarnoj akciji na vrhunskom nivou.

„Muzika je univerzalni jezik ljubavi koji svi razumeju i koji povezuje sve ljude. Veoma se radujemo što ćemo kroz ovaj predivan muzički projekat zajedničkim snagama sa Plan B fondacijom podići svest u javnosti o izuzetnoj važnosti ulaganja u rani razvoj. Sigurni smo da ćemo u budućnosti kroz nastavak zajedničke saradnje naše dve fondacije, vođeni istim vrednostima, nastaviti da stvaramo bolji svet za generacije koje dolaze“, zaključila je Maja Kremić ispred Fondacije „Novak Đoković“.

Na promociji festivala „Plan B fest“, danas su bili i članovi rok benda „Riblja čorba“ – Miroslav Milatović Vicko (bubjar), Vidoja Božinović DŽindžer (gitarista) i Ivan Stanković (bas gitara), Dragoljub Ilić Ilke iz „Generacije 5“, i drugi.

