Pobednici Evrovizije, Kalush orkestra na See Dance festivalu

BUDVA – Ostalo je još tri nedelje do početka Sea Dance festivala , a svoje nastupe potvrdili su i veteran regionalne scene Marko Nastić, predstavnik Afterlife lejbla Coeus i više od trideset domaćih i regionalnih zvezda, ali i pobednici ovogodišnje Evrovizije Kalush orkestrasa opštili su organizatori.

Najjači crnogorski festival obogatio je lineup koji već od ranije predvode velika svetska i regionalna imena Nina Kraviz, Anfisa Letyago, Shouse, Mahmut Orhan, Konstrakta, Kalush Orćestra, Dubioza Kolektiv, Senidah i mnogi drugi.

Interes koji vlada za osmo izdanje dobitnika nagrade za najbolji evropski festival koje će biti održan od 26. do 28. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica već sad je iznad svih očekivanja, zbog čega se limitirana količina aktuelnih ulaznica brzo približava kraju, pa će u prodaji biti najkasnije do petka 12. avgusta ili ranije, ukoliko se zalihe rasprodaju.

Prodaja jednodnevnih ulaznica kreće u ponedeljak, 8. avgusta, tačno u podne.

Mind Against, iza koga stoji italijanski dvojac Alešandro and Federico Fognini, jedno je od danas najtraženijih imena u elektronskoj muzici.

Fantastični duo je u protekloj deceniji stekao svetsku popularnost kombinujući tećno i house, iznedrivši inovativan, melodičan, minimalistički, filmski zvuk.

Autori su kultnih izdanja „Atlant“, „Ceremonial“, „Avalon“ i „Strange Days“ zahvaljujući kojim „Life & Death“ etiketa danas važi za jednu od predvodnika savremenog zvuka, a godinama nižu epske numere i za druge vodeće izdavačke kuće kao što su Afterlife, Cocoon i Hotflush. Čuveni su i po remiksima koje su radili za WhoMadeWho, Art Department, Róisín Murphy, Green Velvet.

Nastupali su na većini najvažnijih događaja širom planete, a Sea Dance fanovi dobro pamte njihov spektakularni nastup 2017. godine, sa četvrtog izdanja festivala.

Human Rias poznat je kao rezident i buker nekadašnjeg kultnog minhenskog kluba MMA (Mixed Munić Arts) i dugogodišnji prijatelj EXIT festivala.

Na ovogodišnjem izdanju Exita imao je čast da otvori i zatvori mts Dance Arenu, a žurku koju je priredio od 9h do 10h pamtiće svi koji su tog jutra bili na jednom od najvećih plesnih podijuma na svetu.

Veteran regionalne scene sa više od dvadeset godina uspešne internacionalne karijere, Marko Nastić, voli da eksperimentiše i kombinuje različite žanrove i stilove elektronske muzike, od tećna i tribal tećna, do fuzije house-a, minimala, teć house-a i breakbeat-a.

Osnovao je prvu srpsku tećno izdavačku kuću pod imenom Recon Warriors, u okviru koje je kasnije formirao još dva lejbla – Recon Light i Traffica. Takođe, stoji iza Easy Tiger izdavačke kuće i serijala događaja, kao i lejbla Rakija, a deo je projekata TTP 2.0 sa Dejanom Milićevićem i Amnasty sa Anom Ćurčin.

Predstavnik uglednog lejbla Afterlife, ispred kojeg stoje Tale Of Us, i jedan od najboljih producenta i Đ-eva u regionu, Coeus, stvorio je jedinstveni zvuk na ovim prostorima, karakterističan po dubokim melodijskim progresijama. Pažnju svetske elektronske scene je privukao izdanjima poput „Elysian“ za Moblack Records, „Eden“ za Afterlife i „Forgotten Love“ za Mimesis, a njegov poslednji singl „Her Eyes“ objavljen je krajem prošlog meseca na Afterlife kompilaciji „Unity pt. 3“.

Stekao je veliku podršku na svetskoj elektronskoj sceni, a njegove numere mogu se naći u setovima zvezda poput Tale Of Us, Solomuna, Adriatique, Dixona i mnogih drugih.

Fantastičan elektronski lineup pojačava i snažna regionalna podrška, koja će nastupati na Together. Always! bini: 84 BIT, Anjusic, Branko Vuković, Buba, Budo, ĆBX, Došljak, Double Needle, Iks Oks, John K, Konatari, Lazar, Marko Pajković, Marko T, Mr. Lekka, Mr. Mips, Nešuno, OAK brothers, Sen Oliver, Pelzensers, Pim Secle, Rhudaman, Satie, Soc, SOFT 85, Stamina, Stanco, Starac, Straks, Vlado Božović i Vuk Đurišić.

(Tanjug)

