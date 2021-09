Pocelo „umotavanje“ Trijumfalne kapije po ideji K. Javaševa

PARIZ – U Parizu je danas počeo monumentalni podvig „umotavanja“ Trijumfalne kapije u 25.000 kvadratnih metara tkanine, što je posthumno ispunjenje sna umetnika Krista Javaševa.

Bugarski slikar njegova supruga Žana-Klod bili su vizuelni umetnici poznati po velikim ekološkim instalacijama specifičnim za pojedine lokacije, a često su to bile značajne građevine umotane u tkaninu, piše Gardijan.

Kristo Javašev je umro u maju prošle godine, a njegova supruga 2009. godine.

Na pripremama za projekat „umotavanja“ Trijumfalne kapije inženjeri i građevinski timovi radili su od jula.

„Ovo je vizija koju je Kristo želeo. Kristo ga je u potpunosti dizajnirao do najsitnijih detalja i toga se moramo držati. Ako ljudi dođu i kažu da je isto kao na crtežu to znači da smo uradili dobar posao“, rekao je umetnikom nećak Vladimir Javašev.

Radovi, inače, traju 24 časa dnevno, umotavanje je počelo u zoru i trebalo bi da traje oko 24 sata, a tkanina će biti pričvršćena crvenim gajtanima.

Kristo Javašev je napravio još šezdesetih godina fotomontažu kako bi želeo da kapija izgleda, ali nikada nije predložio da se uradi pretpostavljajući da nikada neće dobiti dozvolu za takav poduhvat.

Ideja je oživljena 2017. godine, a odobrile su je gradske vlasti Pariza i Nacionalni centar za spomenike, koji nadgleda javne spomenike.

Ovaj projekat od 14 miliona evra u potpunosti je finansiran prodajom Kristovih pripremnih studija, kolaža, maketa i crteža.

Projekat će zvanično biti otvoren 18. septembra, a 3. oktobra će započeti radovi na uklanjanju instalacija sa Trijumfalne kapije.

„Trenutno smo koncentrisani na to da obavimo posao i odložimo osećanja za kasnije. To je vrsta terapije, koncentrišete se na nešto tako da ne mislite na druge stvari. Najveći izazov za mene je što Kristo nije ovde. Nedostaju mi njegov entuzijazam i njegova energija i to je za mene najveći izazov“, rekao je Vladimir.

On je dodao da veoma važno da ljudi mogu da dođu i prošetaju ispod Trijumfalne kapije i da mogu da dodirnu materijal, te da je to umetničko delo koje je živo, koje pokreće vetar.

Vins Davenport, jedan od Kristovih inženjerskih konsultanata, koji je sa njim radio 35 godina je rekao da je „poseban izazov u svakom Kristovom projektu to što je to uvek prvi put, da to nikada ranije nije bilo učinjeno i da se nikada neće ponoviti“.

„Veoma je emotivno, želeli bismo samo da je Kristo ovde da vidi“, dodao je Vins.

(Tanjug)

