Počinje uvodni filmski program Festivala na Paliću

SUBOTICA – Predfestivalski program Festivala Evropskog filma Palić počinje danas i trajaće do 9. jula u bioskopu “Eurocinema” u Subotici, gde će biti predstavljene selekcije „Best of Europe” i „Europe 4 kids”, kao uvertira za čuveni festival koji će trajati od 17. do 23. jula.

Selekcija „Best of Europe“ čine evropski filmovi koji su obeležili prethodnu godinu, a u ovom izdanju biće prikazano sedam filmova iz Rusije, Danske, Poljske, Nemačke, Švedske, Francuske i Češke.

