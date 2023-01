Politikina nagrada Sanji Latinović za samostalnu izložbu u Salonu MSUB

BEOGRAD – Politikinu nagradu, koja se dodeljuje za najbolju samostalnu izložbu tokom 2022. godine, dobila umetnica Sanja Latinović za izložbu „Prepreka ili prag“ održanu u Salonu Muzeja savremene umetnosti u periodu od 24. juna do 25. septembra 2022.

Kustos izložbe je bila Una Popović, viši kustos MSUB.

Samostalna izložba performans umetnice Sanje Latinović osmišljena je kao omanja revizija njene dosadašnje prakse ali upravo iz pozicije kako bi se praktično i teorijski artikulisala i obrazložila celokupna priroda njenog dosadašnjeg a raznorodnog delovanja.

Izložba je bila izuzetno posećena i vidljiva jer je pružila dinamiku prezentacije različitih vrsta performansa Latinoviće, od njenih solo izvedbi do kolektivnih akcija. Izvedeni su performansi „Do Not Croš“ (ovde premijerno u Beogradu), „Prepreka ili prag“, „Pokreti: Belo“ uz to održano je nekoliko pratećih razgovora o akcijama umetnice ali i širem kontekstu delovanja unutar domaće performans scene.

Una Popović u kustoskom tekstu u katalogu izložbe navodi da kroz sagledavanje umetničinih različitih a opet ujednačenih izvedbi kao misli o prirodi, izrazu i temama performans-akcija mapiramo svet performansa u malom.

„Jer, praksa Latinovićeve – koju možemo klasifikovati podelom u tri grupe: 1. samostalne, često i radikalne izvedbe, 2. kolektivni performansi na nivou promišljanja telesno i mentalno sinhronog unutar duha zajedništva, 3. materijalizovane instalacije i objekti kroz koje navodi publiku da učestvuje i preuzme ulogu glavnog perform-aktera – predočava nam kako svu autorkinu kompleksnost u promišljanju medija tako i složenost i razlike unutar prisutnih performans-strategija na domaćoj savremenoj likovnoj sceni.“

Čestitamo još jednom Sanji Latinović i drago nam je da je i izložba u organizaciji naše institucije prepoznata za ovo priznanje“ napisala je Una Popović.

Sanja Latinović (1983) završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo. Master studije zavrsila je 2016, odsek performans, na HKB Bern, Švajcarska.

Iako po vokaciji vajarka, Sanja Latinović svoj rad uglavnom fokusira na performanse, video i foto-dokumentaciju, birajući ih kao polja umetničkog izraza kroz koje proispituje i sam medij skulpture, istražujući njegove transformativne potencijale u relacijama materija – prostor – forma – ideja.

U radovima, Sanjine tematske preokupacije najpre su usmerene na problematizovanje kompleksne pozicije funkcionisanja individue danas, na naša svakodnevna suočavanja sa brojnim i različitim oblicima društvenih determinisanosti, imperativa, pritisaka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.