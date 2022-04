Pozoriste lutaka “Pinokio” proslavilo 50. rođendan

BEOGRAD – Svečana proslava 50. rođendana jedinog lutkarskog pozorišta “Pinokio” u Beogradu održana je sinoć multimedijalnim umetničkim programom na sceni ovog teatra za decu, gde je bila uključena i premijera predstave “Bajka o začaranoj lepotici”.

Uvod u svečanost realizovan je u vidu mini koncerta Orkestra policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije, koji je pod supervizijom dirigenta Dragane Jovanović izveo standardni repertoar domaćih i stranih hit numera – “Devojko mala”, muziku iz filma i serije “Balkan Ekspres”, pesme “Wonderful World” Luisa Armstronga, “Unćain My Heart” Džoa Kokera, “Sway” (Din Martin, kasnije – Majkl Buble), “Tequila Song”, “La Bamba” (iz filma).

Nakon što je dirigent Dragana Jovanović ispred MUP-a iskreno čestitala 50. rođendan lutkarskom pozorištu “Pinokio”, usledila je ceremonija dodela počasnih nagrada pozorišta.

Najemotivniji je bio izlazak na scenu osnivača pozorišta Živomira Jokovića, koji je stvorio lutkarski teatar za decu kao putujuće pozorište “Pinokio” 1. aprila davne 1972. godine.

“Draga moja publiko, bez vas nikada nismo mogli, a sa vama zajedno smo uvek sve mogli”, obratio se bivši upravnik i prvi čovek “Pinokija” u prepunoj sali ove ustanove na Novom Berogradu.

Podsetio je Joković da su prve predstave nastajale sa svega tri do četiri glumca, među kojima je bio i on, i igrali su komade kao “Biberče” ili upravo “Pinokio”, dok je prva predstava realizovana u maju 1973. godine – “Dogodilo se u Lutkovu” čiji je on autor.

Da bude jasnije, svoje sedište u Zemunu teatar je dobio 1973. godine, pri Radničkom univerzitetu, kada i menja ime u Pozorište lutaka „Pinokio“.

“Nije bilo lako stvoriti ovu kuću, nismo znali šta je pozorište za lutke. U početku kada nismo imali gde da igramo, gostovali smo dosta po obdaništima, čak 40 izvođenja mesečno smo imali. Bilo je tada naporno i lepo. A kasnije smo putovali onoliko, nije bilo festivala na svetu koji nismo obišli, i svuda smo uspešno primljeni, od Holandije, preko Sofije do Varne”, prisećao se gospodin Joković i dobijao aplauz nakon svakog poglavlja svoje priče o razvoju teatar, kao pripovedanje neke nove avanture.

Onda je podelio sa publikom svoju strast ka svom poslu koji je podrazumevao da ostane do kraja u tome, u bukvalnom smislu.

“Dešavalo se da radim od jutra do mraka. Živeo sam dosta daleko od pozorišta “Pinokio”, i kako je uvek bilo puno posla, beše mi komplikovano da se sada vraćam kući i opet dolazim na posao. Tako sam ja ostao ipak da prenoćim u teatru, to je bilo mnogo lakše”, izazivao je smeh šarmantni osnivač “Pinokija”, iako u poodmaklim godinama, veoma raspoložen za humor.

“Bio je to jedan zanos, a bez zanosa se ne može postojati u pozorištu. Proveo sam jedan divan i zabavan život. Uvek sam želeo da imam svoje pozorište i to mi se ostvarilo. Svima sam zahvalan na tome što je pozorište došlo do tog nivoa na kome se nalazi sada. Tada lutkarstvo nije postojalo, stvarali smo ga iz temelja”, istakao je Joković i primio počasnu nagradu svog teatra.

Živomir Joković je bio upravnik “Pinokija” od samog osnivanja sve do 1998. godine da bi onda tu ulogu preuzeo dramski pisac Igor Bojović, prisutan ove noći na proslavi.

Dramaturg je proveo na tom mestu sve do 2016. kada tu funkciju dobija istaknuti reditelj Vladimir Lazić.

Danas je upravnik od 2019. godine takođe pozorišni reditelj – Vladan Đurković, koji je na sceni sinoć izjavio da je “jako dobro biti danas u pozorištu Pinokio” i zahvalio se svim posetiocima, gostima i onima koji nisu došli, a slali su telegrame čestitke iz celog regiona.

“Mnogo je emocija koje je stalo u ovih 50 godina, dobrih predstava, velikog broja odigranih naslova, upravnici su se menjali. Dolazili su neki novi ljudi, prethodni odlazili, ali ključ toga što je pozorište opstalo 50 godina jeste što nije odustalo od svog osnovnog cilja, a to je – lutkarstvo. Dakle lutka, maska, animacija i – deca. Dobrodošli i hvala vam što ste večeras došli da budete deo ove velike proslave koja danas tek počinje našom premijerom”, zaključio je upravnik upravnik Đurković.

Posebno priznanje kao zahvalnost za podršku i unapređenje rada pozorišta “Pinokija” dobio je sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl.

“Pinokio ne može nikad da ostari ni odraste, tako da je i ovo pozorište osuđeno na večnu mladost, u publici i na repertoaru, na sceni. Ja vam želim da nastavite da negujete tu mladost i da nikome ko vas hvali nikada ne poraste nos”, poetično se izrazio Ivan Karl.

Tokom programa i priče o istorijatu teatra, istaknuto je da trenutno igraju čak 30 predstava, da uspevaju da izvedu 5 premijera svake godine, i da glumci izađu na scenu sa 250 izvođenja u sezoni.

U penziju je ispraćen glumac Zoran Todorović, tumač mnogih uloga sa repertoara, koji je dobio počasnu nagradu za svoj rad i doprinos u “Pinokiju”.

“Već 40 godina sam u ovom pozorištu, koje je samo 10 godina starije od mene i ono nije otišlo u penziju, nadam se da nikada i neće. Uživao sam sve četiri decenije ovde, nikad nisam zažalio što sam ovde imao karijeru”, iskreno se zahvalio Todorović na nagradi uz širok osmeh i vedrinu.

“Pinokio” je gajio mnoga prijateljstva, a jedno od njih je sa Fondacijom “Novak Đoković” koja je pomogla teatar sa kompletnom promenom sedišta početkom 2020. godine.

Zahvalnicu je primila nacionalna direktorka Fondacije – Maja Kremić, koja je primetila da je lepo, ali da i nije svejedno biti izložen svetlima reflektora na sceni.

“Pozorište je univerzalno sredstvo za vaspitanje i razvoj svakog deteta. Bilo je neverovatno zadovoljstvo obnavljati i sređivati ovaj prostor sa upravnikom Vladanom i svim divnim ljudima koji čine ovo pozorište ovako neverovatnim i sa tako lepim emocijama”, istakla je Kremić ispred Fondacije “Novak Đoković”.

“Na kraju, sve čine ljudi, i zato svima u istoriji nastanka “Pinokija”, celom današnjem timu želim srećan rođendan. Biće nam zadovoljstvo da učestvujemo u svakom sledećem projektu, planiramo ih mnogo i verujemo da će deca uživati, a i da mi odrasli nećemo zaboraviti da idemo češće u pozorište”, zaključila je Kremić.

Proslava sa sloganom “Pola veka igre” nastavljena je nakon svečane dodele nagrada i priznanja, kada je premijerno izvedena predstava “Bajka o začaranoj lepotici” reditelja iz Bugarske – Slavčo Malenova, kao scenska adaptacija narodne priče, koja pripoveda o junakinji – začaranoj devojci iz Ružine šume.

U vizualno atraktivnoj predstavi dužine jednog školskog časa (45 minuta) igrali su svi glumci ovog pozorišta, njih 12: Goran Popović, Željka Mandić, Borko Sarić, Lako Nikolić, Zorana Milošaković-Tasić, Jovan Popović, Nela Nikolić, Ljiljana Živić, Biljana Mihajlović, Dragana Vasić, Nikola Mijatović i Đorđe Kadijević.

Podsetimo, tokom leta 2014. godine “Pinokio” se preselio na Novi Beograd, u zgradu bivšeg bioskopa “Jugoslavija”, gde je prethodno, sasvim privremeno bilo smešteno i Malo pozorište “Duško Radović”.

Pozorištu “Pinokio” spomenuta zgrada je dodeljena od strane Skupštine Grada Beograda na 20 godina.

“Pinokio” je danas jedino profesionalno pozorište lutaka u Beogradu i predstavlja jednu od najznačajnijih dečijih kulturnih institucija Srbije.

U okviru proslave jubileja, biće uskoro priređena i promocija monografije, koja će obeležiti i prikazati rad pozorišta od osnivanja 1972. godine, do danas.

Takođe, kao deo programa manifestacije “Dani Beograda”, 18. aprila u 18 časova u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici, premijerno će biti prikazan dokumentarni film “Pola veka igre” o 50 godina postojanja Pozorišta lutaka “Pinokio”. Autor filma je Vojislav Savić, dok je scenario pisala Jelena Paligorić Sinkević.

(Tanjug)

