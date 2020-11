Prava bluz žurka sinoć na otvaranju velike sale Doma omladin

BEOGRAD – Nakon punih osam meseci sinoć je ponovo otvorena Velika sala Doma omladine u Beogradu sa dvostrukim muzičkim programom – koncertima sastava Di Luna Blues Band i solo umetnice Ive Ikon, za manji broj publike, a jedna bogata šetnja kroz američku bluz istoriju istinski je ulepšalo svima veče.

Frontmen bluz grupe Di Luna – Dragan Marković Mare na gitari, prvo je izašao da pozdravi malobrojnu publiku u sali,

Magija je mogla da počne čim je Ikon izašla na scenu, odnosno kada je zapevala neobičnim glasom repertoar isključivo sastavljen od stranih pesama.

Zanimljiv spoj bluza i roka, inspirisano gospel muzikom, Ikon je emotivno predstavila muzički iskusnom auditorijumu, koj je sa pažnjom pratio njen privlačan opus.

Pesmu “Shine” iz svog repertoara, mlada muzičarka je posvetila jednom veoma dragom prijatelju u vreme kada je imao tešku i donekle rizičnu operaciju, što je podelila sa ljubiteljima bluza, i dodala da je on sada dobro, da je sve prošlo u redu.

Nekonvencionalna mešavina soula, gospela, rokenrola, džeza i bluza zaokružio je pun školski čas, koji je tek bio uvertira za ono što sledi u veoma bogatoj večeri.

Čitav spektakl od brojnosti muzičara na sceni usledio je odmah potom, kada je vođa Mare okupio svoju svitu vrhunskih profesionalaca: Blagoje “Pače“ Nedeljković (bubnjevi), Nikola Marković (bas), Slobodan Negić (gitara), Aleksandar Vujičić (gitara i vokal), Ivan Ilić (trombon), Nemanja Banović (truba), Strahinja Banović (truba), Aleksandar Jaćimović (saksofon), Max Koćetov (saksofon)i čuveni Dragan Ćalina na klavijaturama.

Normalno, svi oni ne bi bili dovoljni, jer nakon dve uvodne kompozicije, sledi pravo čudo vokala i visokih frekvencija – Nataša Guberinić, jedna od najboljih pevačica u Srbiji, redovni ženski vođa Di Luna Blues band-a.

Ipak, nije to samo uživanje u njenom vokalu ili beskrajno simpatičnom plesu koji ona uvek izvodi dok kreću uvodni taktovi pesama, već činjenica koliko je svaki put detaljno posvećena svom izvođenju.

Naime, Guberinić ne samo da predano dočarava klasiku i božanstvenu istoriju bluza, već ona zaista i postaje barem na trenutak esencija bluza, ona se u potpunosti pretvara u jednu Aretu Frenklin, legendarnu Dženis Džoplin, ili postaje Mudi Voters, Džejms Braun, Braća Bluz i neprikosnoveni Džeri Li Luis.

Ove posebne noći, bluz vedete i legende su strujile niz vene i dušu magične pevačice – “Give Me One Reason” – Tracy Ćapman, “Use me” – Bill Withers, “I Ain’t Got You” – Jimmy Reed, ostavljajući dubokog traga u publici sa aplauzom nakon svake numere.

Naravno, ne može se proći bez Janis Joplin – “Piece of my Heart”, Etta James – “I’d Rather Go Blind”, neprolazna Aretha Franklin – “Respect”, ili nezaustavljivi kralj fank muzike James Brown – “Sex Maćine”, a igra bez prestanka se nastavlja i uz Muđy Waters – “Got My Mojo Workin’ “.

Filmske teme su bile zastupljene, a uspomena na filmsko-muzički svet nastavio se sa remek delom “Great Balls of Fire”, veliki hit Jerry Lee Lewis-a, kog je na filmu pre 30 godina igrao Denis Kvejd.

Neizbežna su i “Braća Bluz” (Blues Brothers) sa neprolaznim naslovima – “Everybody Needs Somebody to Love” i “Sweet Home Ćicago”, koji su završili oficijalni program izuzetne muzičke večeri.

Za sam kraj na bis još jednom Dženis Džoplin, i izuzetno zahtevna kompozicija “Mercedes Benz”, gde je Nataša na snažan način pružila finale od punih sat i po dinamičnog koncerta, sa malim brojem posetilaca u sali i na distanci, u tako okrutno doba korone.

(Tanjug)

