Predrag Miki Manojlović: Nije normalno da reditelji debituju u 35. godini

BEOGRAD – Srpski glumac Predrag Miki Manojlović izjavio je danas u Beogradu da nije zadovoljan trenutnom situacijom u domaćoj kinematografiji gde se pruža šansa stalno jednim te istim autorima umesto da se obrati pažnja na mlade stvaraoce.

„Mladost danas dobija šansu sve kasnije i kasnije, a morali bi dobijati znatno ranije. Veoma je dug proces do snimanja prvog filma, to ume da potraje godinama, i onda režiseri postanu debitanti sa 40 godina. Kod nas u srpskom filmu sve je pogrešno postavljeno, taj sistem dobijanja sredstava mi se ne sviđa. Imate tako 52 člana komisije koja odlučuje ko će danas snimati filmove. Zamislite toliki broj, gde da nađete 52 kompetentne osobe za tako važno odlučivanje? I onda sledeće godine još toliko njih u komisiji, znači 104 njih sedi tamo i odlučuje“, uputio je kritiku jedan od naših vodećih domaćih glumaca Manojlović, sa uspešnom internacionalnom karijerom.

Glumac je na tu temu govorio na susretu sa medijima povodom beogradske premijere hrvatsko-srpskog filma „Stric“ tandema autora Andrije Mardešića i Davida Kapca koja će biti održana večeras od 19.30 časova u Domu omladine Beograda.

Novi film u kome Miki Manojlović tumači glavnu ulogu, biće prikazan u okviru programa „Sirovo“ na 28. Festivalu autorskog filma.

„Eto ovi mladi ljudi Andrija i David su debitovali u svojoj 35. godini sa ovim filmom. A oni bi morali ranije da to postignu, na osnovu prethodnih radova koje su imali, svog talenta. Za mene to nije normalno, da neko dozvoli da autorima prođe mladost i da tek sada debituju. Vidite i sami da se vrte jedni te isti autori, znate kome se daje šansa“, istakao je Manojlović i podsetio da je ranije bio na poziciji predsednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

„Tada sam sve pokušao da se to izmeni, ali na žalost nisam uspeo. I danas govorim javno o tome, kao i tamo gde treba. I znate šta su mi rekli? Ponudili mi da ja to krenem da radim. Naravno, rekao sam im da ne želim, da mi ne pada napamet, jer sam već bio oko toga angažovan, neću sigurno ponovo. I da želim da se naglasi da je ta moja funkcija pre desetak godina bila neplaćena, da ne bude pogrešno interpretirano“, naglasio je glumac i dalje podelio to svoje iskustvo dok je bio angažovan u FCS-u.

(Tanjug)

