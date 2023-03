Predstava „Laž“ prema tekstu Florijana Zelera premijerno 1. aprila u BDP-u

BEOGRAD – Predstava „Laž“ prema tekstu Florijana Zelera, u režiji Nikole Ljuce, biće premijerno izvedena u subotu 1. aprila od 19.30 časova na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

U ovoj drami, glumci Miloš Biković i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin igraju bračne parove koji će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni o drugima.

Kroz elemente komedije, uz mnogo obrta, zapleta i raspleta, predstava „Laž“ će, kako tvrdi ekipa, sigurno osvojiti publiku.

„Zadovoljstvo mi je što radim dramu koja će siguran sam imati dug vek na sceni i koju će publika voleti, jer su ovo teme o kojima se retko priča na ovako iskren način. Mislim da će publika na to da reaguje jer znam koliko nas se emotivno tiče i koja smo mi sebi pitanja postavili i morali da se otvorimo da bi došli do one prave istine“ izjavio je povodom premijere filmski reditelj Nikola Ljuca.

Miloš Biković napominje da je tekst jako dobar, duhovit, pun obrta.

„Zanimljivo je, biće zanimljivo. Trenutno sam u onoj fazi kada mislim da nije uopšte trebalo da se bavim glumom, svaki proces ima tu fazu, sedam dana pred premijeru ali nadam se da nisam pravu, izjavio je Miloš Biković.

Tamara Krcnović ističe da proces nastajanja prestave uopšte nije bio lak.

„Nikola komad radi na drugačiji način od onog kako je izvorno napisan i nadam da će sve to lepo da se složi do 1. aprila i da će publika uživati u predstavi“ kaže Krcunović.

Za Jelisavetu Orašanin Teodosić reč je o božanstvenom tekstu, punom obrta, oskarovca Florijana Zelera, da će opravdati poverenje, a posebno se raduje što će igrati sa kolegama sa klase, Bikovićem i Radonjićem.

„Zabavno je, ali i promišljeno radimo. Predstava je puna neočekivanih preokreta, do samog kraja se neće znati šta može da se očekuje i šta je poenta cele priče“ istakao je Milan Radoonjić.

Prva repriza predstave „Laž“ je 2. aprila, a imaće čak 16 izvođenja.

(Tanjug)

