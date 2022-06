Predstavljen projekat zgrade Beogradske filharmonije

BEOGRAD – U sedištu Beogradske filharmonije, u prisustvu premijerke Ane Brnabić, predstavljeno je večeras arhitetonsko rešenje budućeg zdanja koncertne dvorane, a povodom 99. rođendana filharmonije.

Brnabić je izrazila zadovoljstvo što može lično da čestita rođendan članovima Beogradske filharmonije.

„Hvala što ste nas toliko puta koncertima učinili srećnijimm i ispunjenijimm, što ste kulturu i muziku utakli u naše društvo, što nas činite boljim ljudima, naše društvo nešto boljim i svakako mnogo bogatijim, i što uvek Srbiju predstavljate u inostranstvu na najbolji i najlepši mogući način“, rekla je Brnabić.

Istakla je da je nova koncertna dvorana najlepši način da Srbija i Beograd pokažu zahvalnost Beogradskoj filhrmoniji, koja je to svojim radom i uspesima, kako je kazala, mnogostruko zaslužili.

Brnabić je zahvalila britanskoj arhitekti Amadi Levit, koja je predstavila arhitetonsko rešenje buduće koncertne dvorane, što je učestvovala na konkursu i što će dati sve od sebe da već naredne godine krene njena izgradnja.

Podsetila je da će izgradnja nove koncertne dvorane početi na 100. godišnjicu Beogradske filharmonije i biće, istakla je, novi simbol grada.

„Ova dvorana je najveća kulturna investicija u regionu u poslednjih nekoliko decenija i naš apsolutno najvažniji projekat u oblasti infrastrukture u kulturi“, naglasila je Brnabić, dodavši da je njena vlada pokazala brojnim projektima da potpuno razume „da kultura nije trošak, već par ekselans investicija, jedna od najvažnijih uz obrazovanje“.

Brnabić je istakla da su „obrazovanje i kultura primarni stubovi savremenog, jakog, uspešnog društva“.

Premijerka je zamolila sve uključene u projekat da daju sve od sebe da se realizacija maksimalno ubrza, da se krene u izgradnju što pre, „da probamo da uštedimo svaki dan“, jer što pre bude završena izgradnja zdanja Beogradske filharmonije „to ćemo kao društvo postati mnogo bogatiji“.

„Ukoliko vam je u tome potrebna bilo kakva podrška Vlade Srbije, svakako dok sam ja tu, ali znam kako god bude bilo da će ovo ostati prioritet. Mogu da vam garantujem da će vam Vlada Srbije ostati na raspolaganju 24 časa, 365 dana u godini“, naglasila je premijerka.

Brnabić se posebno zahvalila preminulom, kako je rekla, „velikom, najvećem, večnom direktoru Filharmonije Ivanu Tasovcu (1966-2021), čoveku koji nam svima nedostaje, svaki dan, koje se usudio da sanja ovako velike snove“.

„U stvari je hrabrije sanjao kada je mislio da filharmonija u našem društvu može da dostigne visine gradskog i nacionalnog brenda. To je u stvari bio najhrabriji san i on je to dosanjao. Da nije bilo njega ne bi bilo ovakve Filharmonije, ne bi bilo potrebe za koncertnom dvoranom. Taso, završićemo mi ovo ipak zajedno“, poručila je Brnabić.

Arhitekta Levit je istakla da su tokom rada na projektu radili neumorno da ostvare Tasovčevu viziju.

Levit, koja je direktorka londonskog studija Ej el ej (AL_A), istakla je da je veoma važno da ovo nacionalno zdanje bude „izraz harmonije između zgrade i krajolika, istoka i zapada, generacija, muzičkih žanrova i kultura“, smešteno na Ušću koje se nalazi na pola puta između Istambula i Beča.

Prema njenim rečima, blago zakrivljeni krov prostiraće se između nekoliko koncertnih prostora, od kojih će koncertna dvorana imati 1.600 mesta za posetioce, a 400 dvorana za recitale, koja će biti izgrađena od belog srpskog mermera.

V.D. direktora Beogradske filharmonije Darko Krstić je zahvalio Levit na izuzetnoj prezentaciju i dodao da „budućnost filharmonije konačno dobija jasne konture“, nakon što je pre mnogo godina Tasovac krenuo da ostvari svoj san da sagradi „veličanstveni dom za Beogradsku filharmoniju… i novi simbol Beograda i Srbije“.

(Tanjug)

