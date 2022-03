Predstavljen roman „Pogovor“ Davida Albaharija

BEOGRAD – Romanom „Pogovor“ David Albahari je pokazao da se i posle sedamdesete može pisati svežije i bolje, ocenio je večeras pisac Svetislav Basara na promociji knjige u ispunjenom Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu.

„Nema kod Davida varijacija i padova, to je ujedničen kvalitet. Nekako, kako su godine odmicale sve je bliži mom senzibilitetu. Sve je punije energije što je David stariji“, ocenio je Basara govoreći na promociji „Pogovora“ u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu u prisustvu Albaharija.

Prema Basarinim rečima, „Pogovor“ predstavlja retrospektivu svih Davidovih poetika, a roman je obogaćen „nekim temama kojih se David u mlađim danima nije doticao, koje je sada uključio“.

„Zaista, jedna knjiga koja je izaziva vrtoglavicu koja trezni… Jedna od boljih knjiga u poslednjih deset godina, ako ne i najbolja u ovdašnjoj romanesknoj produkciji“, zaključio je Basara.

Izdavačka kuća Čarobna knjiga je saopštila da se Albahari u „Pogovoru“ vraća na stare stilske forme i da čitaoca „u ovom neuobičajenom narativu vodi misterioznim i komplikovanim putevima afričko-evropskih odnosa, lavirintom nestalnih i neravnopravnih veza dva sudbinski izukrštana kontinenta“. „Pogovor“ se našao u najužem izboru za ovogodišnju NIN-ovu nagradu, koju je osvojila Milena Marković sa romanom „Deca“.

Muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo je ocenio da je nesvrstanost jedna od tema Albaharijevog romana, kao „period kada smo možda imali šanse da budemo neutralni, kada su male zemlje možda mogle da ne budu na nečijoj strani“.

„David se trudio da bude apolitičan, kao i mnogi od nas. Međutim izgleda da je nemoguće ostati sasvim nezainteresovan za tektonske pokrete istorije. I verujem da je ovaj roman o tome“, rekao je između ostalog Šelić.

Urednik Čarobne knjige Nikola Petaković rekao je da se radi se o „karnevalskom štivu“ i „postmodernističkom stilu“ pisanom romanu „pisca u punom zamahu“, dodavši da je „David uvek svež, nov i začudan“.

Petaković je primetio da je „Pogovor“ prvi piščev diktirani roman, dok je Albahari rekao da je po završetku prethodnog rukopisa pre nekoliko godina pomislio da je napisao sve što je hteo i to je kraj, ali da je ipak rešio da radi dalje.

„Shvatio sam da ova kniiga, ovako kako je napisana, neka vrsta mog odgovora šta je to bilo što nam se događalo u tom vremenu bez vremena. U tom vremenu koje je svako vreme i nijedno vreme. Zašto se ova knjiga zove ‘Pogovor’? Ona je zapravo knjiga o nenapisanom romanu koji ima svoje ime ali ja ga ne znam .A ovo je pogovor za roman koji će nadam se stići do vas ili do mene u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. Bolje bližoj“, rekao je Albahari.

(Tanjug)

