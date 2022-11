Predstavljen ziri takmicarskog programa na FAF-u

BEOGRAD – Predstavljanje francuskih filmova na 28. Festivalu autorskog filma (FAF) i upoznavanje sa žirijem Takmičarskog programa, održani su danas u Mts dvorani.

Katrin Fodri, ataše za kulturu Francuske ambasade u Beogradu, u današnjem susretu sa medijima istakla je da je francuska kinematografija uvek veoma prisutna na FAF-u kroz istoriju svih 28 godina, i time se tradicija nastavlja, jer je ove godine zastupljeno novih 16 ostvarenja u raznim koprodukcijama.

Takođe, ove godine na festivalu se održavaju sedmi Francusko-srpski filmski susreti, gde će biti aktivno 30 profesionalaca, osam članova iz francuske delegacije i 22 srpska predstavnika.

Reditelj Serž Bozon, inače clan žirija Takmicarskog programa će održati svoj Master klas 2. decembra za zainteresovane učesnike, nakon novinarske projekcije svog filma “Don Žuan”.

Bozon je ove godine bio i gost Beograda na Festivalu francuskog filma upravo sa tim novim ostvarenjem, prikazanog na Kanskom festivalu 2022.

I reditelj Tomas Salvador će održazi Master klas, a njegov film “Planina” će biti prikazan u Takmičarskom programu

Organizacija “ACID” slavi jubilej od 30 godina postojanja i u selekciji istoimenog naziva na FAF- u biće prikazana dva francuska filma.

Prvi je na programu “Grand Paris” scenariste i reditelja Martina Žova – 30. novembra (sala 3 Mts dvorane, 19.00h), a drugi dokumentarac “Bar Atlantik” Fani Molen – 1. decembra na istom mestu, oba filma su debitantska dela autora.

Takmičarski program će prikazati i francuske filmove “Brana” Alija Šerija (koprodukcija – Sudan, Leban, Nemačka, čak i – Srbija), “Oduzimanje” Manijja Hađiđija (saradnja sa Iranom), “Sanjam električne snove” Valentine Maurel (uz Kostariku i Belgijju), “Kraljevi sveta” (koprodukcija sa Kolumbijom, Luksemburgom, Meksikom i Norveškom).

I dokumentarni filmovi srpske rediteljke Mile Turajlić – „Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels“ i “Ciné-guerrillas: Scenes from the Labudović Reels“ su delom francuski, uz Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.

Biće istaknut i “Omaž Godaru” – prikazivanje dva projekta legendarnog reditelja Žana Lika Godara – “Zbogom jeziku 3D” (Švajcarska/Francuska, 2014) i serijal “Istorije filma” (1898/1999) iz osam epizoda, dok će trilogija “Tri Boje: Belo, Plavo, Crveno” poljskog režisera Kšištofa Kišlovskog (Francuska, Poljska, Švajcarska, 1993/1994) biti prikazana u celosti kao remasterizovana verzija.

U Glavnom programu je na repertoaru rumunsko-francusko-belgijjsko-švedska drama “Magnetna rezonanca” rumunskog reditelja Kristijana Munđiua, “Blisko” Lukasa Donta (uz Belgiju i Holandiju), “Sent-Omer” Alis Diop, “Žena Čajkovskog” Kirila Serebrenikova (Rusija, Francuska, Švajcarska). Selekcija “Band a part” donosi nagrađivani film “Mi” Alis Diop, sa Belinskog festivala, “Strast” Žana Lika Godara iz 1982, “Poslednja projekcija” Darežana Omirbajeva, “Sećanja na Pariz” Alis Vinokur, “Varljiva svetlost” u režiji Žoaoa Pedra Rodrigeza.

Žiri takmičarskog programa sačinjavaju reditelji – Omar El Zohairi, Serž Bozon i Teona Strugar Mitevska, dok će o najhrabrijem filmu Balkana odlučivati Ivan Bakrač, Jovan Marković i Daniela Šrir.

Egipatski reditelj Omar El Zohairi prošle godine na Festivalu autorskog filma je osvojio Grand Prix „Aleksandar Saša Petrović“ za svoj film “Perje”.

Režiseru je žao što nije 2021. stigao da lično dođe u Beograd i primi nagradu, već se javio putem video linka, i znači mu takvo priznanje za promociju autorskog filma u svetu.

“Moj film “Perje” je bio na putu sa dosta iznenađenja, kao što nisam očekivao nagradu kod vas, ni u Kanu. Za mene je autorski film vrsta ostvarenja gde pokazujete lično šta osećate i ne mislite mnogo o zakonima kinematografije. Ukoliko film dolazi iz srca, puno mi znači”, rekao je El Zohari i dodao da dolazi iz zemlje koja ima veoma bogatu istoriju kada je reč o sedmoj umetnosti.

“Veoma sam prijatno iznenađen festivalom kod vas, jer je zaista veliki broj publike koja prati film, sale su pune i dobro je što je ovde naglasak baš na filmu, a ne nekim drugim sadržajima koji idu uz projekcije”, zaključio je Omar El Zohairi, čiji je film “Perje” bio prikazan i na festivalu “Kustendorf” kod Emira Kusturice na Mećavniku.

Makedonska rediteljka Teona Strugar Mitevska, koja je u selekciji 28. FAF-a prisutna sa novim filmom “Najsrećniji čovek na svetu”, smatra da ima jako puno dobrih priča da se pripovedaju za film, posebno autorski film, ali joj se čini da je procvat televizijske industrijje u svetu i kod nas prilično udaljio film od daljeg razvoja, gde je akcenat na TV formatima.

“Ranije u Jugoslaviji smo svi jedva čekali da počne FEST, a sada svi čekamo da dođe Festival autorskog filma. Vremena su se izgleda promenila. Naravno, FEST je i dalje dobar, kvalitetan, nema to veze sa njim, ali je FAF dosta napredovao. I nama autorima je veoma važna publika, ovde se vidi da ljudi vole film, projekcije su uglavnom pune. Kultura gledanja filmova se veoma razvila”, zaključila je Teona Strugar Mitevska.

(Tanjug)

