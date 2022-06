Predstavljena knjiga dnevnika Milovan Đilasa

BEOGRAD – Knjiga „Raspad i rat – Dnevnici 1989-1995“ donosi eksluzivno zapise revolucionara, partizana i potom komunističkog disidenta Milovan Đilasa (1911-1995) koji su hronika propadanja jedne zemlje i čitaju se kao roman, ocenjeno je večeras na promociji dela u Maloj sali Kolarčeve zadužbine.

„Đilasu se posrećilo nemalo književno čudo. Pisac je idući u korak sa vremenom vodio dnevnik, a usput je napisao roman kakav je odavno želeo da napiše“, rekao je Đilasov lični prijatelj, pesnik i akademik Matija Bećković.

Prema njegovoj oceni, da su „Raspad i rat“ objavljeni u ediciji romana „niko ne bi pomislio da to nije roman“.

„Bila bi pravda da mu ovaj put ne izmakne NIN-ova nagrada koju bi mu trebalo dodeliti posthumno“, naglasio je Bećković.

Primetivši da je opisujući druge Đilas opisao i sebe, Bećković je rekao i da je delo čitao sa radoznalošću i ubuđenjem sa kakvim nije čitao nijedan roman, mada mu je ovde bio poznat početak i kraj.

Bećković je istakao da Đilasove rečenice posvećene supruzi Štefaniji spadaju u vrhunce srpske književnosti, uz najlepše pesme posvećene mrtvoj dragoj, kao što su „Santa Maria della salute“ Laze Kostića, „Što te nema“ Alekse Šantića i druge.

Vlasnik izdavačke kuće „Vukotić medija“ Manojlo Manjo Vukotić rekao je da knjiga donosi eksluzivno štivo koje je „tri decenije gotovo zaboravljeno počivalo u radnoj sobi autora“, koje je „ispisala pomalo drhtava ruka Milovana Đilasa“.

Prema njegovim rečima, u knjizi se Đilas pokazuje kao izvaanredan znalac prilika, prosuđujući o vremenu kad se rastače zemlja u čije stvaranje je uložio život.

Vukotić je najavio da će Bećković napisati knjigu „Moj drug Đido“ koja će biti spremna do Sajma knjiga u Beogradu.

„Tako ćemo imati još jedan uzbudljivi spomenar, novo, drugačije osvetljeno lice Đilasa“, naveo je Vukotić.

Iz „Vukotić medije“ je navedeno da su dnevničke beleške pisane od januara 1989. do smrti njegovog pisca aprila 1995, i predstavljaju pregled tragedije druge Jugoslavije i vredan istorijski dokument, u kome Đilas beleži svoja razmišljanja, osećanja, strahove i tugu.

Govoreći na skupu, istoričar Veljko Stanić je rekao da je u trenutku kada počinje vođenje dnevnika Đilas u poodmaklim godinama i narušenog zdravlja ali je „osećao da Jugoslaviji predstoje krupni događaji“.

Stanić je ocenio da je „Raspad i rat“ Đilasova poslednja borba kojom svodi racucne svog burnog veka, hronika propadanja jedne zemlje, subjektivna istorija pisana u prvom licu i „rekvijem za jednu revoluciju“.

Sin Milovana Đilasa, Aleksa Đilas ocenio je da „ljudi ostavljaju traga o sebi i svojim bliskim u pismima, autobiografijama i memoarima ali nigde ne otkriju toliko kao u dnevniku“.

„Dnevnik je uvek memoarsko delo, ali memoari tek ponekad imaju iskrenost i neposrednost dnevnika“, istakao je Aleksa Đilas.

(Tanjug)

