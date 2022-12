Predstavljena knjiga „Igra“ legendarnog profesora glume Predraga Bajčetića

BEOGRAD – Promocija treće knjige Sabranih dela čuvenog profesora glume Predraga Bajčetića pod nazivom „Igra“ održana je danas na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu.

Knjiga „Igr““ Predraga Bajčetića je prva koja govori o sistemu glume, o pedagoškom radu, i prva je od nekoliko narednih koja će se baviti tom temom.

Predrag Bajčetić (1934 – 2018) završio režiju u klasi Huga Klajna na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu.

Bio je redovni profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Iza sebe je ostavio mnoga dela, ali možda njegov najveći doprinos jeste što je kao profesor glume od 1956. do 2001. izveo na scenu generacije poznatih glumaca.

Među glumcima koji su studirali kod profesora Bajčetića bili su između ostalih: Petar Božović, Voja Brajović, Svetlana Bojković, Gorica Popović, Tanja Bošković, Zlata Numanagić, Ljiljana Dragutinović, Radmila Živković, Jelica Sretenović, Milan Štrljić, Branko Jerinić, Miralem Zupčević,Vladica Milosavljević, Mladen Andrejević, Slobodan Beštić, Elizabeta Đorevska, Nikola Kojo, Nenad Jezdić…

Neki od njih su danas učestvovali u predstavljanju knjige „Igra“.

„Na festivalu u Rumuniji svi su mislili da će Rusi pobediti, ali mi

smo bili bolji, što bi rekao Bajča: „Cvrc“. Onda smo dobili poziv da

idemo u Atinu. Bajča nas je pozvao da idemo kod njega. Odlučio je da i on krene. U fioci njegovog radnog stola bilo je 17 fascikli rukopisa, koje je hteo da prezentuje.

Sledeća scena, mi smo u trikoima, na sceni u Atini. On nama kaže da šetamo dok priča, a mi onako u čudu:

„Gde šetamo?“ To je bila agonija, vidim onu hrpu papira i kažem sebi: „Nije valjda lud da čita sve ovo.“

Zamišljala sam u glavi sliku, kako mu skačem po glavi i sisam krv, kako cepam papire. Katarina Radivojević i Nenad Maričić su poznati po tankim živcima i čujem ih kako ponavljaju:

„Šta hoće ovaj matori? Je l’ poludeo? Hoće da nas ubije! Kad će završiti?“ Završi se sve to i mi večeramo, a on me onako lukavo pita kako smo se osećali. Mi u čudu, nismo očekivali da će toliko govoriti. Nasmeje se on i kaže „Sad vidite kako je meni s vama godinama“ – ispričala je glumica Marija Vicković.

O Bajčetićevoj veštini i pedagoškom radu govorila je i Tanja Bošković.

„Dužni smo mu sve. Pokrenuo me je strahovito u ovaploćenje. Mogla sam igrati konja, mačku, zmiju, to vas Bajča osposobi da možete. Iznad svega je bilo da činimo dobro drugome i sebi. Učio nas je da trpimo udarce, od njega, urazumitelja, hvala mu, inače bih postala još veća budala“ kaže Bošković.

Glumica Gorica Popović je napomenula da nje njena klasa studenata kod profesora Bajčetića brojala 13 studenata i da su svi uglavnom bili iz provincije.

„Nije baš da su naši časovi bili igra. Dugo smo svi bili stegnuti. Ostale klase su se smejali našem prvom kolokvijumu. Bili smo jedno vreme rada s njim svi zbunjeni, a onda smo naučili da upoznajemo sebe i družimo se. Polako je počela da se stvara opuštenije atmosfera. Napravili smo i svoj bend. On nas je u tome podsticao. Iz te opušteni je sve došlo drugo, što nije bilo tako teško“ kazala je Popović.

(Tanjug)

