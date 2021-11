Predstavljeni filmovi „Čuvar brata svoga“ i „Severni pol“ u Beogradu

BEOGRAD – Direkcija Festivala autorskog filma u svom 27. izdanju danas je predstavila ekipu filmova „Čuvar brata svoga“ i „Severni pol“, čije su premijere zakazane za večeras u Beogradu.

Tursko ostvarenje nastalo ove godine „Čuvar brata svoga“ režirao je Ferit Karahan, koji je do sada bio autor dva kratkometražna i dva dugometražna igrana filma.

Radnja prati učenike Jusufa i Memoa u internatu za kurdske dečake u planinama istočne Anadolije.

Kada se Memo iznenada razboli, Jusuf mora da se izbori sa mnogim birokratskim mukama internata, ne bi li pomogao svom prijatelju da se izleči, u ovoj autentičnoj, moralnoj drami.

Film će biti premijerno prikazan danas u Jugoslovenskoj kinoteci (Uzun Mirkova) u okviru programa „Mreža festivala Jadranske regije“, gde će se emitovati još šest dugometražnih filmova na FAF-u.

Reditelj i scenarista iz Turske – Ferit Karahan prvi put je u Beogradu i na ovom festivalu.

Dok su njegovi prethodni filmovi dugog i kratkog metra bili u sferi društveno angažovanih tema, dotle je njegovo najnovije ostvarenje „Čuvar brata svoga“ lični film.

I sam je bio u internatu kao mali, kada je izbijao sukog između Turaka i Kurda, te je svoje iskustvo utisnuo u scenario svog projekta.

„Teško je bilo pisati ovaj scenario, tako da je on nastajao u više verzija. Počeo sam da pišem 2009, onda nastavio tek 2012, i 2014. godine. Tu sam predstavio demokratiju koja je veoma loša kod nas, realistički. Na kraju sam poslednju verziju scenarija, uz pomoć moje žene koja je pisac i režiser, napisao veoma brzo. Ali ukupno je pisanje scenarija trajalo sedam godina i sedam dana“, objasnio je reditelj Karahan.

Čak 500 dece je bilo uključeno u snimanje ovog filma i svi redom su, prema rečima reditelja, mislili da su u nekoj turskoj seriji, tako da im je bilo zabavno.

„Inače se u Turskoj svaki dan snimaju serije, to je ogromna količina produkcije, i deca to redovno gledaju. Tako im je bilo zanimljivo, misleći da prisustvuju tim sapunicama. Ipak, sa njima jeste bilo teško i kompleksno snimati, tako da sam morao biti sve vreme strog, odnosno tačnije – ozbiljan, i tretirao sam ih kao velike. Nisam pravio razliku između dece i odraslih na snimanju filma, tako sam se postavio“, objasnio je scenarista i režiser.

Drugi igrani film koji će imati premijeru večeras u Kombank Dvorani jeste kratkometražno ostvarenje „Severni pol“ makedonske rediteljke Marije Apčevske.

Do sada je autorka realizovala kratka filmska dela „Ambi“ (2012) i „Bardo“ (2017), kao i TV serije „Insajder“ (2017) i „Zoki Poki“ (2020).

„Svi projekti do sada u mojoj karijeri su veoma lični, bave se temama koje me se duboko tiču“, navela je autorka Apčevska.

Kratak film prati junakinju Margo koja nema osećaj da pripada bilo kojoj društvenoj grupi, a čini joj se da će konačno pronaći svoje mesto ako izgubi nevinost.

Rediteljka je u filmu radila sa naturčicima, dakle neprofesionalnim glumcima, što joj prija, jer može da oblikuje njihove živote u meri da onda i sami žele da upišu glumu kasnije i snimaju filmove.

Antonija Belazelkoska igra junakinju Margo, koju autorka filma poznaje od njene 17. godine, a kako ima turbulentni momenat života u filmu, lakše bilo sa njom sarađivati jer se poznaju.

Film je realizovan na filmskoj traci 16 milimetara, jer je od početka pisanja scenarija Apčevska imala viziju da prenosi priču kao nežnu i sirovu, a da slika te priče bude nesavršena, kakav je i život Margo.

Na kraju se autorka osvrnula na naslov filma „Severni pol“, ukazujući na simboliku izolacije, unutrašnjeg stanja, psihologije i usamljenosti protagonistkinje.

„Posebno je sam kraj filma upečatljiv, na njega su bile veoma pozitivne reakcije na festivalima gde smo ga prikazivali“, navela je makedonska rediteljka.

Film „Severni pol“ će nakon premijere imati još nekoliko projekcija tokom festivala u beogradskim bioskopima.

(Tanjug)

