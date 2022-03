Premijera domaćeg filma „The Game“ večeras u DOB

BEOGRAD – Ekipa srpsko-američkog filma The Game” Ane Lazarević, čije je tema migrantska kriza u Srbiji, danas je predstavila svoj projekat pred premijeru koja će biti održana večeras u programu „Fest Fokus“ na 50. Festu, u Domu omladine Beograda (DOB).

Uloge tumače – Branislav Trifunović, Boris Isaković, Sloboda Mićalović, Radoslav Milenković, a uz njih su i inostrani glumci – Yousef Al Khaled, Hamed Hamoudipourarabi, Mehdi Hamoudipourarabi, Amr Alkaled, kao i – Mina Nenadović, Veljko Mladenović.

Film „The Game“ će imati još dve projekcije, sutra takođe u Velikoj sali DOB-a, i 3. marta u Kombank Dvorani, sala 6.

Ana Lazarević, reditelj, scenarista i producent svog filma živi već duže u Americi, ali je rođena u Srbiji, i mnogo joj je značio FEST, te joj je velika čast što će film ovde biti prikazan, a svetsku premijeru je imao 2021. u Torontu.

Režiserka je došla na ideju o ovoj temi kada je čula istinite priče od svoje prijateljice novinarke, koja je prisustvovala situacijama sa maloletnim migrantima u Turskoj, odakle je izveštavala.

„Ta saznanja su me veoma potresla i želela sam podrobnije da istražim izbegličku krizu, i tako sam odlazila u migrantske kampove u Atinu ili Banju Koviljaču. Nisam išla ka tome da je to sada popularna i aktuelna tema, već me je iz dubine duše zanimalo da se bavim ovom pojavom, ponele su me čiste emocije“, istakla je svoj motiv srpsko-američka rediteljka.

Ona je objasnila sam naziv filma „Game“ ili može „Gejm“, da ne bude zabune, ne misli se na neku igru, ili video igrice.

Taj termin označava sam prelaz migranata preko granice, i upravo su oni smislili taj naziv.

„Migranti se zapravo na neki način igraju sa policijom, jer stalno pokušavaju da pređu granicu, i onda se nadaju. Ako ih uhvate, vraćaju se u drugu zemlju, ako pređu na drugu stranu, nastave dalje. I tu je taj junak Strahinja, koji ima moralnu dilemu, i ima postupke kao neki vid kriminala“, približila je okvir priče rediteljka i scenaristkinja.

Branislav Bane Trifunović tumači glavnu ulogu upravo spomenutog Strahinje, kome je teško odmah odrediti koliko ima dobrog u sebi ili je zapravo najteži za samog sebe.

„Dok smo Ana i ja radili na tom liku, pokušali smo da istaknemo sve to dobro u njemu što ima, a ne zlo koje ga okružuje i nateralo ga je da se bavi tim stvarima“, smatra Trifunović.

Osim nagrađivanog filma „Strahinja Banović“ Stefana Arsenijevića, koji je otvorio 50. FEST, migranti i izbeglička kriza u Srbiji tema je još dva domaća filma, od kojih je naslov “The Game” Ane Lazarević sada pred publikom.

Takođe, reditelj i scenarista Vuk Ršumović je snimio dramu “Među bogovima”, u kome je scenario bazirao na antičkoj drami „Antigona“ prema Sofoklu.

Čak se glavni lik takođe zove Strahinja, kao u Arsenijevićevom filmu, ovde je taj karakter – krijumčar sa lošim roditeljskim veštinama i zavisnik od kockanja, koji biva zaglavljen sa dva dečaka-migranta u balkanskoj zabiti.

Oni će biti prinuđeni da se drže bočnih puteva kako bi pronašli ilegalan prelaz u Zapadnu Evropu.

Izražena strast dečaka prema životu povešće Strahinju na put osvešćenja po pitanju zidova koje je izgradio oko sebe.

„Ljudi su danas zaboravili na dobrotu. Ona je postala eksces, kao incident. Ta nesnađenost mog junaka u svetu u kome živi ga je odvela na drugu stranu. Onda se dobrota potiskuje zbog toliko zla oko nas. Strahinja je dobar čovek u zlom vremenu, kako bi se reklo u stilu Ive Andrića“, naglasio je glavni glumac.

Trifunović je takođe rekao da postoji fama da je profesionalnim glumcima uglavnom teško da igraju sa naturščicima, jer onda se igra po njihovim pravilima, ali njemu je upravo to bilo lekovito i sjajno, da glumi prirodno kako su i oni prirodni.

Zahvalan je na tolikoj dobroti koju je od migranata iz Irana i Jemena dobio, i što je mogao da ide tom metodom glume da sve bude naturalistički, skoro dokumentarno.

Jedan od njih je i Mehdi Hamoudipourarabi, koji je uživao u radu sa Trifunovićem i drugim glumcima, iako se plašio da oni neće imati strpljenja da dele kadar sa amaterima, što se ovde nije dogodilo.

Film je prikazan do sada u Kanadi, samo na Internacionalnom filmskom festivalu Toronto 2021 i tamo je imao veoma dobar prijem, a rekli su im organizatori da nijedan film nije dobio toliko pitanja iz publike kao „The Game“ u oštroj konurenciji velikih produkcija.

(Tanjug)

