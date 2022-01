Premijera filma „Mrak“ Dušana Milića u Trstu

BEOGRAD – Novi film Dušana Milića „Mrak“ imaće premijeru na 33. Filmskom festivalu u Trstu, u okviru takmičarske selekcije dugometražnih filmova, saopštili su producenti.

Festival u Trstu ove godine traje od 21. do 30 januara, a projekcija „Mraka“ je zakazana za 23. januar 2022. godine.

„Mrak“ je nastao u srpsko-dansko-bugarsko-italijansko-grčkoj koprodukciji i traje 108 minuta.

Radnja psihološkog trilera „Mrak“ se dešava u vreme Martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, nakon Uskrsa 2004. godine.

Film obrađuje temu života u stalnom strahu srpske devojčice Milice koja, nakon što su joj otac i ujak nestali, ostaje sama sa majkom i dedom u sablasnoj kući.

Porodicu čuvaju prijateljski nastrojeni pripadnici italijanskog KFOR-a čija prekomanda, ipak, menja sve?

Autorsku ekipu filma čine scenarista i reditelj Dušan Milić, direktor fotografije Kiril Prodanov, scenograf Milenko Jeremić, kostimografkinja Lidija Jovanović, monta?er Janis Halkijadakis i kompozitor Kristijan Ejdnes Andersen (čest saradnik Larsa fon Trira i Nikolasa Vindinga Refna)…

U „Mraku“ glume Danica Ćurčić, Slavko Štimac, Miona Ilov, kao i Flavio Parenti, Ivan Zerbinati, Nikola Kent, Daren Peti, Nikola Rakočević, Slaviša Čurović, Slađana Bukejlović…

Producentkinja filma je Snežana van Houvelingen, a na „Mraku“ su sarađivale filmske kuće Film Deluxe International, This and That Productions, Firefly productions, Space Rocket Nation, A_Lab, RFF International i GRAAL Films. Nastanak filma podr?ali su Filmski centar Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Eurimaž i drugi.

Najavljeno je da će „Mrak“ Dušana Milića biti prikazan pred srpskom publikom u okviru takmičarskog programa predstojećeg 50. FEST-a (koji se održava od 25. februara do 6. marta 2022. godine pod sloganom „Novi hrabri svet“).

