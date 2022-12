Premijera hrvatsko-srpskog filma „Stric“ večeras u Beogradu

BEOGRAD – Beogradska premijera hrvatsko-srpskog filma „Stric“ tandema Andrije Mardešića i Davida Kapca biće održana večeras u Domu omladine Beograda, u okviru programa “Sirovo” na 28. Festivalu autorskog filma.

Glavnu ulogu tumači Predrag Miki Manojlović koji je istakao da mu je krivo da dvojica reditelja tek u svojoj 35. godini debituju ovim dugometražnim ostvarenjem, jer su svojim talentom zaslužili da im se mnogo ranije pruži šansa.

„Ovo je pre svega izuzetan scenario, jedan suptilan, složen inteligentan, intrigantan i uzbudljiv film. Scenario opisuje traume koje svi vučemo i probleme sa kojim se suočavamo. Svi su tu u problemima, moj lik strica, cela porodica, sve je veoma originalno i uzbudljivo“, ocenio je Manojlović.

Glumac je uporedio sisteme finansiranja filmova u Srbiji i Hrvatskoj navodeći da Hrvatska ima drugačiji i bolji sistem od našeg.

„Nije ni on idealan, ali je bolji. Tamo nema kao kod nas ovolike hiper produkcije, više i ne znamo šta se sve snima. Kod njih snimaju četiri filma godišnje, i to je to, zato je hrvatska kinematografija godinama toliko uspešna“, smatra Miki Manojlović.

Publici će se večeras nakon projekcije, pokloniti ekipa filma reditelji Andrija Mardešić i David Kapac, glumci Predrag Miki Manojlović, Roko Sikavica, Ivana Roščić, Goran Bogdan.

Film se naizgled dešava u Jugoslaviji kasnih osamdesetih prošlog veka. Porodica na božićnom ručku dočekuje svog voljenog strica koji se iz Nemačke vraća kući za praznike.

Radosno druženje iznenada prekida zvono pametnog telefona te postaje jasno da nisu 80-te, kao i da nije ni vreme Božića.

„Andrija i ja smo se upoznali na Akademiji dok smo studirali, mada je on bio generacija pre mene. Krenula je saradnja na kratkim filmovima, i stigli smo sada do prvog dugometražnog filma, da u isto vreme dobijemo dva debitanta“, ispričao je koreditelj David Kapac.

On je rekao da su filmom „Stric“ hteli da prikažu likove koji prikrivaju loše i toksične odnose, a spolja održavaju idiličnu sliku.

„Oni sve stavljaju pod tepih. Želeli smo da postignemo tu atmosferu nelagode, doze nemira, teskobe, neprijatnosti“, ispričao je Kapac o ovom neobicnom filmu na granici drame, trilera, horora.

Koreditelj i koscenarista Andrija Mardešić je otkrio da su njih dvojica imali slično detinjstvo i nisu imali strica ili bilo kog rođaka koji je živeo u inostranstvu.

„Zavideli smo drugima, prijateljima, komšijama koji su imali takve rođake što im dolaze za praznike. Na neki način ovim filmom smo hteli svima da se osvetimo što nismo imali tako nekog strica“, naglasio je Mardešić i naveo da su želeli kroz prizmu žanrovskih situacija da predstave teške i emotivne teme i stanja.

Reditelji su otkrili da su prvo dobili podršku za razvoj scenarija koji su pisali specijalno za Gorana Bogdana i Ivanu Roščić, ali su imali drugog, mlađeg glumca u glavi za ulogu strica.

„Zamislili smo ga kao psihopatu koji i nije tako opasan. I tu smo zapeli ko bi nam mogao igrati. Mozgali smo po glavi i pitali se ko je među najboljim jugoslovenskim glumcima. Tako smo došli do Mikija i bili ubeđeni da nema šanse da prihvati. Poslali smo mu scenario, i on se jako brzo javio. Bio nam je podrška od samog početka, pristao da igra bez gledanja naših prethodnih projekata“, prisetio se Andrija.

„Imali smo sa njim sastanak, malo popričali i on je onda samo otišao. Tad smo shvatili da smo mi u tom razgovoru bili zapravo njemu na kastingu. Prošli smo i tako smo radili zajedno, na našu sreću“, zaključio je Mardušić.

Glavna glumica Iana Roščić je istakla da nije bilo nikakve dileme da sa njima sarađuje, jer su već ranije radili zajedno na obostrano zadovoljstvo, tako da je samo pročitala scenario i upustila se u snimanje.

„Imali smo probe, jer igra se u filmu na više nivoa. Nije to bio nimalo lak zadatak ni za njih ni nas glumce. Svi glumački partneri su mi bili od pomoći, sjajni, Goran Bogdan, Miki Manojlović, Roko Sikavica, svi“, rekla je glavna glumica.

Glumac Roko Sikavica je opisao film „Stric“ kao jedan veoma mukotrpan proces „pozorišta u pozorištu“, što je bio za sve njih veliki izazov, i ocenio je scenario kao „pametan, sjajan, tako čvrst od početka“, tako da im je bilo izvanredno pozvati Mikija Manojlovića da učestvuje u projektu.

David Kapac je hrvatski scenarista, reditelj i kreativni producent, karijeru je započeo studentskim kratkim filmovima, prikazivanih na festivalima u Hrvatskoj i inostranstvu, uključujući i njegov diplomski, srednjemetražni horor „Zagorski specijalitet“. Nakon diplomiranja fokusirao se na rad na televiziji, a filmu se vraća 2017. godine.

Andrija Mardešić je hrvatski filmski i TV autor, uspešno je režirao projekte u različitim žanrovima: eksperimentalne i muzičke spotove, dokumentarne i promotivne filmove, a u fokusu mu je igrani film, gde se dokazao nizom kratkih filmova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.