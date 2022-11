Premijera „Magbeta“ 22. i 23. novembra u NP

BEOGRAD – Čuvena Šekspirova tragedija „Magbet“, u režiji Jagoša Markovića, biće premijerno izvedena 22. i 23. novembra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, saopštili su iz pozorišta.

Marković, jedan od naših najpriznatijih reditelja, smatra da je ovo komad koji govori o našem vlastoljublju, o pustoj volji za moć, najjednostavnije rečeno o zlu i dobru u nama, ne van nas.

„Sve je u nama to, svima nama. Zato je taj komad toliko opstao vekovima, jer donosi katarzu i pročišćenje, i same nas čisti kroz strah i sažaljenje od svega toga“, kaže Jagoš Marković.

„Kako igrati tragediju Magbetovu danas? Ko je on i ko je njegova ledi? Pre svega su, kao i svi mi, ljudska bića. On i Ona. Ona i On. I nepromenljivost prirode ljudske, ovozemaljske. I razularenost uma ljudskog. I pomamljenost volje ljudske“, ističe dramaturg na predstavi i umetnički direktor Drame Molina Udovički Fotez.

Glavne uloge poverene su velikim imenima srpskog glumišta, prvacima Drame Narodnog pozorišta – Nebojši Dugaliću (Magbet) i Nataši Ninković (Ledi Magbet).

Glumačku podelu čine i Aleksandar Srećković (Bako), Radmila Živković, Aleksandra Nikolić, Ivana Šćepanović (Veštice), Branislav Lečić (Dankan), Vučić Perović (Malkom), Petar Strugar (Lenoks), Danilo Lončarević (Ros), Jovan Jovanović (Makdaf), Ognjen Malušić (Donalbejn)…

Reditelj Marković napravio je i izbor muzike, scenografiju je osmislio Matija Vučićević, kostime je kreirala Lana Cvijanović, dizajn zvuka uradio je Vladimir Petričević, dok je za scenski govor bila zadužena LJiljana Mrkić Popović.

Prva repriza zakazana je za 11. decembar, a potom slede izvođenja 12. i 30. decembra.

(Tanjug)

