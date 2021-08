Premijera novog komada u pozorištu „Teatrijum“

BEOGRAD – Premijera predstave „Lečenje duše in vivo“ kao autorski projekat glumice Hane Anđeli Jovčić biće izvedena večeras od 21 sat u novom pozorištu „Teatrijum“ u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu.

Komad pripoveda sudbinu junakinje Nade Ljubić, koja ima emotivne probleme, depresivna je i ne može da radi, teško komunicira i ne ume da se uklopi u kapitalističko društvo.

Ona se odlučila za psihijatrijsku pomoć i naučni pristup – za rad na sebi.

Ovo je predstava o njenom putovanju, a svi likovi i događaji su izmišljeni, dok je svaka sličnost sa stvarnim ljudima slučajna i nenamerna, navodi glumica Jovčić.

Povodom premijere autorskog projekta u pozorištu Teatrijum, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Hana Anđeli Jovčić je izjavila da je scensko delo posvetila svojim roditeljima i svima koji su u potrazi za stručnom pomoći, a imali su u duševnom bolu slična iskustva kao Nada Ljubić iz njenog dela.

„Da citiram jednog od psihijatara iz predstave: ‘U budućnosti će emotivni ljudi biti ugrožena vrsta kao foke, a svetom će hodati gipsani ljudi koji ne vide nikoga i ne osećaju ništa“, istakla je glumica, čija je drama realizovana u produkciji Glumačkog studija Sonje Jauković, njene majke.

„Lečenje duše in vivo“ će imati reprizu 18. avgusta, a „Teatrijum“ planira nova izvođenja svojih predstava do kraja avgusta, kao što je sutradan veče poznate Stand up komedije glumice Mariane Aranđelović, koja je isto delo izvela 7. avgusta.

Veče posle komedije rezervisano je za monodramu – kabare ,,Nana”, nastalu kao master rad Milene Božić, na FDU-u, po motivima istoimenog romana Emila Zole, u dramatizaciji Nede Gojković i režiji Tijane Vasić.

Monodrama ,,Nadežda Petrović” je na repertoaru 14. avgusta, kao posveta velikoj srpskoj slikarki i dobrovoljnoj bolničarki.

Glumica Biljana Đurović je oživela lik Nadežde Petrović u ovom komadu, u produkciji Festivala monodrame i pantomime u Zemunu.

Adaptaciju teksta, iz Nadeždinih pisama i odlomaka iz romana „Boje i barut“ Olgice Cice, kao i izbora poezije Rastka Petrovića i Ljubomira Simovića, sačinila je upravo glumica, dok je režija poverena njenom suprugu – Božidaru Đuroviću.

Bolna drama „U Norvešku, u smrt“ će se igrati 15. avgusta, prema idejnom konceptu i režiji Dejana Jankovića, po istoimenoj knjizi Knuta Fluvika Turesena.

Primarna tema je stradanje i sudbine srpskih logoraša u norveškim koncentracionim logorima u Drugom svetskom ratu, a igraju – Janko Cekić, Nikola Jezdić i Milan Vučković.

Duo komedija „Pomahnitali“ biće na sceni 16.08. kao autorski projekat glumaca iz predstave – Tatjane Kecman i Miloša Đorđevića.

Ista glumica će nakon jula, ponovo 17. avgusta odigrati kabare komediju „Nas dve“ gde će deliti scenu sa muzičarkom Anom Radonjić, poznatijom kao Zoe Kida, koja je upravo napustila slavni bend „Zemlja Gruva“.

„Teatrijum“ u dvorištu Rektorata Univerzizeta Beograda osnovao je glumac Tihomir Stanić i pokrenuo ga 3. jula izvođenjem svoje monodrame „Na Drini ćuprija“ prema romanu Ive Andrića, a na ovoj sceni takođe izvodi poznato delo „Detinjarije“, nakon pauze od 15 godina.

Predstave će se igrati do 31. avgusta i imati više od 50 izvođenja, i za sam kraj meseca je ostavljeno još četiri datuma za prvu premijeru ovog pozorišta „Don Žuan“, izvedenu u julu.

(Tanjug)

