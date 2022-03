Premijera predstave „Godine vrana“ 12. i 13. marta u NP

BEOGRAD – Predstava „Godine vrana“, po tekstu i režiji Siniše Kovačevića, biće premijerno izvedena 12. i 13. marta sa dve glumačke podele, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, najavljeno je danas na konferenciji za medije.

Glavne uloge tumače: Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković/ Branislav Tomašević, Vuk Kostić/ Petar Strugar, Ljiljana Blagojević, Sonja Kolačarić, Hadži Nenad Maričić/ Bojan Krivokapić, Miodrag Krivokapić, Vladan Gajović, Lepomir Ivković.

U velikom ansamblu su i ostali glumci – Miloš Đorđević, Nemanja Stamatović, Uroš Urošević, Dušan Matejić, Dragan Sekulić, Predrag Miletić, Boško Puletić, Tanasije Uzunović, Darko Tomović, Brankica Zorić Vasović, Hadži Petar Božović, Dragan Nikolić.

Svetislav Goncić, v.d. upravnika Narodnog pozorišta, istakao je da je ideja ove ustanove da realizuje projekte moderne klasike i da rade domaće pismo, kakva je i drama „Godine vrana“.

Takođe, najavio je da će u ovom pozorištu sa tim u vezi raditi predstavu prema romanu-poemi „Deca“ Milene Marković, koja je nedavno osvojila NIN-ovu nagradu za roman godine, i u planu im je da se na repertoaru nađe i pisac Slobodan Selenić.

„Smatram veoma važnim novi komad Siniše Kovačevića, na koji smo dugo čekali. U svom kreativnom trajanju, pisac je već imao uspeha na sceni Nacionalnog teatra, posebno sa jednom dramom, verujem da će se taj uspeh ovim i ponoviti. Ovo izuzetno dramsko delo zaslužuje da bude na sceni Narodnog pozorišta“, rekao je Gocić, misleći na trijumf komada „Velika drama“ koji se igra u ovom teatru punih 20 godina, nedavno je i obeležen jubilej.

Goncić je naglasio da je glumačka i autorska ekipa „Godine vrana“ veoma obimna, pri čemu je iskorišćen pun kapacitet ansambla Narodnog pozorišta, koji su svi upućeni na realizaciju dela.

Drama je napisana prema istoimenom prvom romanu pisca Kovačevića, koji na autentičan način pripoveda o životu Beograda tokom Prvog svetskog rata.

Kovačević je napomenuo da mu je „Godina vrana“ najvažnija predstava u životu, da je u pitanju ogroman komad, sa dosta likova i dešavanja, te da nije siguran da bi ovakav poduhvat mogao da ostvari na nekoj drugoj sceni, osim jedino na pozornici Narodnog pozorišta.

„Videćete koliko ovde zapravo ima glumaca i kostima, onda će vam biti jasno da je veoma zahtevan i obiman rad na realizaciji predstave. Svi smo imali jako puno entuzijazma dok smo spremali dramu, i mislim da je jedino tako i moglo da se radi, sa dosta ljubavi“, otkrio je Kovačević, i dodao da su morali da prirede dve glumačke podele kao dve celovite predstave, „što je dobro za pozorište, jer će publika dolaziti barem dva puta da je gleda“.

Takođe je napomenuo da su radili sa dve podele iz još jednog razloga.

„Znamo da se danas u Srbiji snima neverovatan broj TV serija, i time su glumci zauzeti na tim projektima. Ovako smo uspevali da napravimo balans, da mogu da se posvete i televiziji i mojoj predstavi. Jedino su mi obećali Kalina Kovačević i gospođa Ljiljana Blagojević da neće prihvatati serije dok ovo ne završimo“, duhovito je primetio Kovačević, budući da je reč o njegovoj porodici – ćerki i supruzi.

On je napomenuo da je u alternaciji sa Ljiljanom Blagojević bila planirana da igra Nela Mihailović, ali upravo zbog hiper produkcije TV serija, u kojima je spomenuta glumica često angažovana, Blagojević će igrati sama u obe glumačke podele.

Nakon duže pauze i velikog uspeha sa komadom “Velika drama” u Narodnom pozorištu, gde su igrani i naslovi “Zečji nasip” i “Janez”, publika će konačno dočekati novi projekat Siniše Kovačevića.

„Da ne bude zabune, „Godine vrana“ je prvo napisana kao drama, ali nije objavljena, odnosno igrana, zamorila se i ostala u mojoj fijoci. Onda sam od tog materijala napisao roman.

Tako da ovo nije dramatizacija romana, već smo na ovaj način romansirali dramu, objasnio je autor, koji potpisuje i režiju svog višeslojnog obimnog dela epohe.

Roman „Godine vrana“ dramskog pisca Siniše Kovačevića kao osnova za predstavu je uverljiva sudbina Beograda i Beograđana pre jednog veka, kako su analizirali iz izdavaštva „Vukotić Media“.

U pitanju je „monumentalni istorijski mozaik u mermeru, raskošna čitanka naše sudbine“ tokom Prvog svetskog rata i prve godine slobode.

Debitantski roman Kovačevića je jezgrovit, raskošan, predstavlja precizan autorov rečnik u kome se lako otkrivaju porodični odnosi, prevare, istine, spomenici, crkve.

Drama – predstava prema romanu prezentuje promrzli grad okovan ledom u kome stanovnici pale knjige i nameštaj da bi se barem malo ugrejali.

To je vreme neočekivanih ljubavi, oficirskih dvoboja, tihih sahrana, bežanja, spasavanja časti, prekog suda, vešala, izroda, vreme kada čak i „vrane napastvuju grad i nebo pretvaraju u crni oblak“.

Glumica Kalina Kovačević je podelila svoje iskustvo rečima da je u pitanju izuzetno veliki projekat sa puno glumaca i učesnika – igrača na sceni kao pravi spektakl, ali da su sve vreme sa lakoćom radili predstavu, čije su probe krenule krajem prošle godine.

„Svi smo se uklopili u saradnji, od glumačkih velikana do nas mlađih, radili smo ga sa puno međusobnog poštovanja i ljubavi, i sa nestrpljenjem očekujem da izađemo sa dve premijere“, nadahnuto je rekla glumica, koja igra u obe podele.

Aleksandar Srećković Kubura je istakao da prvi put radi sa Kovačevićem, ali da je tokom procesa rada imao utisak kao da su već uveliko sarađivali na više projekata.

„Kreativni naboj autora i svih nas u ekipi nije padao nijednom tokom proba, sve smo glatko i lagodno radili. Iskreno, bojao sam se kako će to sve da se izvede, iz razloga što je zaista veliki ansambl, ali Siniša je to sve savršeno držao pod kontrolom. Pratili smo ga u realizaciji, jasno je da on u tako obimnom scenskom delu već ima iskustva“, podvukao je Srećković.

Petar Strugar je rekao da prvi put radi predstavu i sa Kovačevićem i uopšte u Narodnom pozorištu i da se oseća kao da je u vrhunskoj odbojkaškoj ekipi, kolika mu je čast što je dobio poziv da odigra jednu veliku ulogu kao ogroman zalogaj, i u tom procesu je lepo primljen.

Hadži Nenad Maričić je podsetio da je glumio u gotovo svim projektima autora u teatru i na televiziji (istaknut u TV seriji „Gorki plodovi“), i da Kovačević uvek stvori tu atmosferu porodice.

Glumac smatra da je pisac pomerio granice svog stvaralaštva u odnosu na antologijsku „Veliku dramu“, i da komad o arhetipskom sukobu na Balkanu jedini recept za spasenje ima – ljubav.

„Ova drama je i više nego aktuelna, opominje, posebno zbog trenutnih velikih sukoba u svetu čiji smo svedoci“, rekao je Maričić.

Sonja Kolačarić koja drugi put igra kod Kovačevića, pohvalila je pisca da joj je zadovoljstvo da izgovara fenomenalne reči savremenog dramskog autora, jer „tekst pomaže, a ne odmaže glumcu“, i da se nada da će se i „Godine vrana“ igrati barem dve decenije na sceni, kao i „Velika drama“.

Dramaturg je Danka Sekulović, a u umetničkom timu su i Geroslav Zarić (scenograf), Marina Medenica (kostimograf), Petra Fotez (kostimograf baletskih kostima), Borislav Dugić (kompozitor), Vladimir Petričević (muzički aranžmani i dizajn zvuka), Isidora Stanišić (koreograf).

