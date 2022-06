Premijera predstave „Lege u srcu“ u subotu u Novom Sadu

NOVI SAD – Predstava “Pege u srcu” biće izvedena u subotu, 18.juna, u Studentskom kulturnom centru Fabrika u okviru Programskog luka “Tvrđava mira” Evropske prestonice kulture u Novom Sadu.

Direktor Studentskog kulturnog centra Obrad Škrbić kaže da je reć o jedinstvenoj i nikada do sada izvedenoj predstavi i da je ovo najveći događaj otkako je na čelu ove institucije.

Moša Beraha je napisao dramski tekst i ovo je jedino njegovo pronađeno delo. U silnoj želji da se to što pre predstavi javnosti tekst sam na uvid prvo poslao Vidi Ognjenović, čija je reakcija bila odlična. Beraha je bio školovani reditelj i to je radio pre Drugog svetskog rata, ali se za njegova dela nije do skoro znalo. Radnja prati logoraše u Osnebriku u kojem je i on bio sa mnogim ličnostima jevrejskog porekla, rekao je Škribić.

Reditelj predstave, javnosti poznat kao tragač iz kviza Potera, Milorad Milinković, ističe da je ovo nešto potpuno drugačije.

Predstava nas podseća da postoje čiste vrednosti i da bez obzira na zlo oko nas možemo nekada zaobići cinizam i početi da verujemo u ljubav i dobrotu. Dođite da pogledate nešto što do sada sigurno niste videli.Interesantno je kako ljudi iz ovog vremena gledaju na čistu ljubav iz tog vremena, kaže Milinković.

Priča prati zatvorenike iz Kraljevine Jugoslavije i ljubavni odnos dvoje mladih koji dalazi u interakciju sa njihovom nuždom za preživljavanjem. Glumac Igor Đurić kaže da je tekst sveden na nekoliko uloga, što u originalnom tekstu nije bio slučaj.

Prate se sudbine oficira koji su zarobljeni 1941. i proveli su vreme rata u logoru do 1945. godine. Kako je rat napredovao oni su se opredeljivali i zauzimali strane. Bilo je zanimljivo raditi na ovom štivu koje nam je približio Moša Beraha, ističe Đurić.

Naredna izvođenja predstave su u nedelju i ponedeljak.

Nastala je u produkciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Fondacije Evropska prestonica kulture.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.