Premijera slovenačke predstave „Krize“ na BITEF-u

BEOGRAD – Slovenačka predstava “Krize” reditelja Žige Divjaka večeras je izvedena kao svetska premijera Glavnog programa 56. izdanja BITEF na sceni Bitef teatra u Beogradu.

Predstava “Krize” kao autorski projekat reditelja rađena je po motivima iz knjiga “Leš is More” Džejsona Hikela i “The Mushroom at the End of the World” Ane Tsing, prema dramaturgiji Gorana Injca.

Neobična avangardna predstava više je realizovana kao eksperiment gde je osnovna tema surovi kapitalizam, mada je i ekološka osvešćenost dominantna u sadržaju.

Prvo je scena predstavljena bez aktera, kao prazna pozornica sa sedam kompleta odeće, što najavljuje unapred sedmoro likova.

Zatim jedan po jedan izlaze na scenu kompletno goli, osim dve ženske osobe koje su bile tek delimično obnažene.

Četvoro muškaraca i tri ženske osobe ulaze u svoja odela i kreću da trče u mestu, jure za poslom, obavezama, neplaćenim računima, trude se da opstanu u surovom sistemu kapitalizma i neizvesnosti.

Sve vreme tokom predstave čuje se glas naratora iz ofa koji pripoveda o tome u šta se danas pretvorio ceo svet.

Glas nam govori da su na tržištu rada danas apsolutno svi zamenljivi, da ekonomija tako i funkcioniše, profit je poslodavcu najvažniji, ne sme da bude na gubitku, već uvek u plusu, nikad drugačije .

„Kapitalizam je veoma jednostavan: Uzmi više, vrati manje“, narator saopštava okrutnu definiciju, dok sedmoro glumaca neumorno trči u mestu bez predaha.

Jedini tekst tokom predstave i jeste naracija, kao audio zapis ili radio monodrama, dok glumci ne progovaraju nijednu jedinu reč.

Prema idejnom konceptu reditelja Divjaka, učesnici predstave su funkcije, tipovi, koji jure kroz život i bezuspešno se bore protiv kapitalista i neumoljivog sistema.

U drami igraju Sara Dirnbek, Iztok Drabik Jug, Klemen Kovačič, Draga Potočnjak, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc, dok je narator iz ofa Blaž Šef.

Publika je bila zatečena kako njih sedmoro nadljudskom snagom i energijom skoro čitav sat u mestu trče, preznojavaju se i ne posustaju, dok glas nad njihovim glavama saopštava nimalo optimistične činjenice.

Generalni direktor McDonald’s restorana može da zaradi skoro 22 milliona dolara godišnje, dok običan radnik na tom istom poslu inkasira oko 7000 dolara…godišnje.

Takve poražavajuće cifre su ođekivale nad mukama junaka, čija trka za golom egzistencijom nema kraja pred ocima publike. Narator otkriva još zanimljivosti, kako zakon jačeg vlada svetom, tako da u Velikoj Britaniji samo tri firme, a u SAD šest kompanija kontroliše većinu štampe u svojim zemljama.

Jedan lik dostavljač ili poštar nosi pakete sve vreme, drugi torbu kao poslovan čovek ili trgovački putnik, treći je potrošač jer nosi sa sobom dečji bicikl i mnoge igračke za svoje omladince, četvrti je u skromnoj odeći nalik na uniformu radnika Gradske čistoće.

Pozorišni traktat kroz naraciju ilustruje univerzum potrošačkog društva gde agresivni marketing isisava dušu svakome, gde ljudi kupuju i ono što im ne treba tek da održe korak, da imaju status, da poseduju isti broj prijatelja kao i njihove komšije.

Ugroženost dominira, pate svi, i oni što su izgubili posao i oni koji ga inače nemaju i ne uspevaju da ga pronađu.

Iznenada, to mučno trčanje u poslednjoj trećini predstave se zaustavlja, likovi od umora svi redom padaju i – odmaraju.

Ali, nova nesreća: svi su skroz obogaljeni – nemaju noge, ili ruke, ili oba ekstremiteta.

Simbolično su uništeni, a kapitalizam je na žalost ponovo prevagnuo nad slabima, poštenima, normalnima.

Produkciju komada potpisuju “Nova pošta” (Slovensko mladinsko gledališče) i “Maska” iz Ljubljane, a koproducenti su “Udruga Domino” iz Zagreba i Bitef festival.

Mladi reditelj Divjak svojim projektom večeras je mudro prikazao kako se čitav univerzum stalno suočava sa raznim krizama, ličnim, poslovnim, društvenim, političkim, izbegličkim, zdravstvenim, egzistencijalnim, dok iza svih njih vreba jedna koja je možda i najveća u istoriji čovečanstva – ekološka, kako je umetnik izjavio u intervjuu za Tanjug.

Reditelj je laureat nagrada na vodećem festivalu slovenačkog pozorišta – “Borštnikovi susreti”.

Divjak je osvojio nagradu za najboljeg reditelja za delo “Čovek koji je gledao svet” (Mladinsko, 2017), Gran pri za predstavu “6” (Nova pošta, 2018), kao i za “Gejm” (Nova pošta, 2020), a realizovao je i prvu međunarodnu predstavu “Groznica” (2020).

Autorski tim predstave „Krize“ čine još scenograf Igor Vasiljev, kostimograf Tina Pavlović, kompozitor Blaž Gracar, snimak naracije i postprodukcija Silvo Zupančič.

Žiga Divjak će prvi put sarađivati i sa Beogradom, jer ga čeka saradnja sa Beogradskim dramskim pozorištem u koprodukciji sa Mesnim gledališčem ljubljanskim.

Predstava za sada ima naziv “Budućnost” i takođe će obraditi temu neke vrste ekološke krize, jer definitivno nastavljam taj krug interesovanja, otkrio je Tanjugu Žiga Divjak.

(Tanjug)

