Premijera “Svetu se ne može ugoditi” u petak u “Radoviću”

BEOGRAD – Premijera dramsko-cirkurske predstave “Svetu se ne može ugoditi” prema čuvenoj narodnoj priči, u režiji autorke i glumice Danke Sekulović, biće održana u petak, 9. aprila u Malom pozorištu “Duško Radović”, najavljeno je danas na konferenciji za novinare.

Dve glumice iz komada, Danka Sekulović i Sofija Uzur, izvele su pred novinarima impresivnu akrobaciju na velikoj, čvrstoj maketi magarca, što je ličilo na vrhunski, profesionalni cirkus koji oduzima dah.

Po motivima narodne priče, radnja prati avanturu dve sestre koje su krenule na pijacu da prodaju magarca, pritom je starija jahala na magarcu, a mlađa je išla peške.

Kada su ih videli ljudi, pitali su ih kako to da starija sedi, a mlađa hoda, pa su se zamenili.

Međutim, nije ni to bilo u redu po volji drugih prolaznika, koji su im rekli kako to da mlađa sedi, a da starija hoda, i na kraju obe sednu na magarca, ali to se nije dopalo magarcu.

Uloga duše magarca pripala je glumici Aleksandri Anđelković, koja obeležava važan jubilej – 30 godina rada na sceni Malog pozorišta Duško Radović.

“Tokom tri decenije u ovoj pozorišnoj kući, bila sam mačka, sirena, prase, a sada sam unapređena u magarca”, duhovito je primetila glumica sa značajnim stažom u “Radoviću”.

“Bila je divna saradnja sa mladim glumicama, posebno mi se dopada ta njihova nova energija, jer dolaze sa novim idejama, što je danas dobrodošlo”, istakla je Anđelković.

“Često se dešava u pozorištima da se energija može potrošiti, da ona postane učmala, ali to ovde sa novim saradnicama naravno nije slučaj. U karijeri se pokazalo da imam hiperaktivnu energiju, tako da sam se uklopila sa koleginicama”, bila je puna pozitivnih utiska povodom nove predstave.

“Kako u životu ništa nije slučajno, kao magarac ću proslaviti jubilarnu godinu rada u pozorištu. Možda se ‘svetu ne može ugoditi’, ali meni može, zaključila je Anđelkovi.

Upravnik pozorišta, reditelj Aleksandar Nikolić podvukao je da je glumica Aleksandra Anđelković ostvarila ogroman broj uloga u značajnim delima na sceni ovog pozorišta, različitih poetika i estetika: “Devojčica sa šibicama”, “Alisa u zemlji čuda”, “Veštice iz Salema”, “Car je go”, “Pop Ćira i pop Spira”, “Noć u Merlinovom zamku” i mnogim drugim komadima za decu.

Sarađivala je sa veoma značajnim rediteljima – Jug Radivojević, Gorčin Stojanović, Alisa Stojanović, Mira Erceg i drugi.

Lik starije sestre tumači autorka predstave Danka Sekulović, inače diplomirani dramaturg, pomalo lutkar, a više akrobata u savremenom cirkusu, sa željom da se bavi savremenim plesom i fizičkim teatrom, sada je ispred nezavisne scene “Magacin u Kraljevića Marka”.

“Ovu narodnu priču pamtim još iz osnovne škole i ostala mi je najdublje u sećanju od svih drugih priča koje smo čitali, sve ostale sam gotovo zaboravila. Kako mi se utisnula u sećanje toliko dugo i duboko, želela sam i da uradim pedstavu prema motivima tog dela”, objasnila je autorka, koja se nakon završenih studija bavila najviše dramaturgijom, ali često radi i kao asistent reditelja.

Ona je navela da je raspored publike postavljen da sedi kao u cirkusu, sa nekoliko strana, ali da je frontalno gledalište, te da publika može iz više uglova da je posmatra.

“Ideja nam je i da predstavu igramo na otvorenom, jer za to ima potencijala i verujem da bi bila veoma atraktivna deci i ostalima da je pogledaju kad bude lepše vreme, pod otvorenim nebom.

Ima i na tom polju mnogo toga da pruži”, rekla je Sekulović.

Ona je išla u Rusiju na specijalizaciju za lutkarsku režiju, dok je u poslednjih sedam godina član poznatog udruženja “Cirkusfera”, koje se bavi razvojem savremenog cirkusa.

Tamo je prisutna sa više uloga – autor, izvođač, organizator, edukator, pedagog.

Njena autobiografska predstava “Not the right leg” u koprodukciji “Cirkusfere”, Otvorenog pozorišta i “Tri groša” osvojila je mnoge nagrade na festivalima širom Srbije.

“Divno je što je baš ovo moja prva uloga, prva saradnja sa pozorištem i glumcima. Imala sam slobodu da osmislim lik mlađe sestre po svom nahođenju, nije bilo zahteva da ugađam bilo kom”, navela je Sofija Uzur, performerka, sa značajnim iskustvom u cirkusu.

“Tačno je da se svetu ne može ugoditi, ali mislim da je ova predstava pravi ugođaj za nas i publiku”, naglasila je Uzur.

Komad predstavlja spoj cirkusa, lutkarstva, dramske naracije, akrobatike i prema rečima autorske ekipe, ništa slično ne postoji u dečjim pozorištima danas u Srbiji.

Na ovaj način “Duško Radović” otvara vrata nezavisnim pozorišnim scenama, gde ovo nije gostovanje, već dublja saradnja institucije i manjih trupa.

U autorskoj ekipi su scenografkinja i kostimografkinja Hristina Šormac, kompozitor Branko Džinović, a scenski pokret potpisuje Tamara Pjević.

Nakon premijere u petaj, 9. aprila u 19 sati, predstava će se predstojeći vikend igrati u subotu u 17 i u nedelju od 12 časova.

