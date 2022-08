Preminula pevačica i glumica Olivija NJutn-DŽon

LOS ANĐELES – Australijska pevačcica i glumica, rođena u Velikoj Britaniji, Olivija NJutn-DŽon premijula je u ponedeljak u 73. godini, objavljeno je na njenom Instagram nalogu.

„Dama Olivija NJutn-DŽon (73) preminula je jutros mirno na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima“, navodi se u objavi, preneo je Rojters.

Njena najpoznatija filmska uloga je u filmu iz 1978. „Briljantin“ sa DŽonom Travoltom, sa kojim je izvela hit „You“re the One That I Want“, jedan od najprodavanijih singlova u istoriji.

Dobitnica je četiri Gremi nagrade, tokom karijere je izdala 28 studijskih albuma, a 1981. godine je dobila zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

(Tanjug)

