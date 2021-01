Preminula primadona Biserka Cvejić (video)

Primadona Biserka Cvejić preminula je danas u 98. godini u Beogradu. Tužnu vest objavio je njen nekadašnji učenik Nikola Kitanovski, uz poruku “Večna vam slava, draga moja profesorka”.

„Izvinite, potpuno sam konfuzan. To što osećam, to je bol. Kao da sam izgubio roditelja. A ona je to meni i bila. Živeo sam kod moje profesorke trinaest godina. Trenutno ne znam šta da kažem“, rekao je za Nova.rs operski pevač Nikola Kitanovski.

Biserka Cvejić jedna je od najznačajnijih operskih pevačica svih vremena kod nas. Rođena je 1923. godine u Dalmaciji, odakle se sa porodicom preselila u Belgiju, a posle Drugog svetskog rata vratili su se u Jugoslaviju. Ostvarila je ukupno 77 mecosopranskih uloga u 1.800 predstava na scenama širom sveta.

Sa pozornice se povukla 1978. godine i naredne dve decenije bila je profesor solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Među njenim učenicima su, pored Nikole Kitanovskog, i Milena Kitić, bariton svetskog glasa Željko Lučić i mnogi drugi operski pevači.

Biserka Cvejić je za svoj rad osvojila i brojna domaća i međunarodna priznanja, među kojima su i francuska Legija časti 2001. godine i nagrada za životno delo “Dositej Obradović” 2014. godine.

