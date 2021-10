BEOGRAD – Danas je u 71. godini, posle duge i teške bolesti, preminuo akademik Dejan B. Popović (1950), sekretar Odeljenja tehničkih nauka SANU, saopštili su iz SANU.

Poseban doprinos ostvario je u oblasti biomedicinskog inženjerstva i robotike.

NJegov britak um, razboritost i darovitost bili su pokretač kolegama, istraživačima, studentima i svima koji su imali čast da ga upoznaju, a spremnost da sasluša i uputi pravu reč bila je svima pouzdani oslonac.

Diplomirao je (1974), magistrirao (1977) i doktorirao (1982) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je izabran u zvanje redovnog profesora 1995. godine.

Bio je profesor za oblast rehabilitaciono inženjerstvo na Univerzitetu Alborg u Danskoj, od 1999. do 2014, a potom je, od 2015. godine, na istom univerzitetu izabran za profesora emeritusa.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti izabran je 2009, a za redovnog 2015. godine. Bio je redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije i inostrani član Slovenačke akademije znanosti i umetnosti.

Pored toga, akademik Popović je bio predsednik Društva za ETRAN, kao i član stručnih udruženja: International Functional Electrical Stimulation Society, European Ašociation of Medical and Biological Engineering i Institute of Electrical and Electronic Engineers .

(Tanjug)

