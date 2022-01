Preminuo američki muzičar Mit Louf

LONDON – Američki muzičar i glumac Marvin Li Adej, poznatiji pod svojim umetničkim imenom Mit Louf, preminuo je u 74. godini, saopštio je izvor blizak ovom muzičaru putem njegove zvanične Fejsbuk stranice.

„Slomljenog srca objavljujemo da je neuporedivi Mit Louf preminuo okružen svojom suprugom Deborom, ćerkama Perl i Amandom i najbližim prijateljima“, navodi se na njegovoj Fejsbuk stranici, a uzrok smrti ovog umetnika još uvek je nepoznat.

Mit Louf rođen je 27. septembra 1947. godine u Dalasu u državi Teksas (SAD).

Svoj prvi bend „Mit Louf Soul“ oformio je u Los Anđelesu, nakon čega mu je odmah ponuđeno tri ugovora koje je on odbio.

Prvi nastup ovog benda održan je 1968. godine u Hantington biču, a onda je nastupio i kao predgrupa za umetnike poput grupe Renesans, Tadž Mahala i Dženis Džoplin.

Regionalni uspeh koji je bend ostvario doveo je do pojave singla „Once Upon a Time“, nakon čega se Mit Louf pridružio produkciji popularnog mjuzikla „Kosa“.

Mit Louf je tokom svoje duge karijere objavio mnogo albuma, među kojima se posebno ističu „Bat Out of Hell“ (1977), „Midnight at the Lost and Found“ (1983), „Bad Attitude“ (1984), „Bat Out of Hell II: Back into Hell“ (1993), „Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose“ (2006), „Hang Cool Teđy Bear“ (2010), „Braver Than We Are“ (2016), i drugi.

Pored toga, pojavio se u preko 65 filmova i serija u ulozi samog sebe ili likova koji ga predstavljaju.

Među njegovim zapaženijim ulogama izdvajaju se rola Edija u „The Rocky Horror Picture Show“ (1975) i Boba Polsona u „The Fight Club“ (1999), a pojavio se i u mjuziklu „Kosa“ na Brodveju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.