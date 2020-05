Preminuo legendarni francuski glumac (foto, video)

Francuski glumac Mišel Pikoli, čuven po ulogama u filmovima „Prezir“, „Sitnice koje čine život“ ili „Imamo papu“, umro je 12. maja u 95. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Legendary French actor Michel Piccoli has died from a stroke at the age of 94https://t.co/VJfpuRZDPP

