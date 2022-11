Preminuo Logunov, nekadasnji prvak Baleta Narodnog pozorista

BEOGRAD – Nekadašnji prvak i direktor Baleta Narodnog pozorišta i priznati pedagog Vladimir Logunov preminuo je danas u Beogradu, u 80. godini, saopštilo je Narodno pozorište.

Prva stručna saznanja o umetnosti igre, ovaj rođeni Beograđanin dobio je u Splitu, na časovima baleta kod pedagoga Mile Katić.

Diplomirao je u rodnom gradu, u Baletskoj školi „Lujo Davičo“, u klasi čuvene Nine Kirsanove 1964. godine kada postaje i stalni član Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, veoma brzo, kao solista, ostvario je niz značajnih uloga – Hilarion („Žizela“), Rotbart („Labudovo jezero“), Karenjin („Ana Karenjina“), Savetnik Lindorf/ Spalancanije/ Doktor Mirakl/ Depertuto („Hofmanove priče“), Sultan („Ohridska legenda“), Kopelijus („Kopelija“)…

Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, bio je na specijalizaciji za koreografiju u Moskvi, na prestižnoj Pozorišnoj akademiji „Gitis“. Taj period imao je za njega ogroman značaj, jer mu je, između ostalog, otvorio i mogućnost da se nađe na umetničkom izvoru scenskih postavki klasičnog baletskog nasleđa.

Njegov veoma bogat koreografski opus obuhvatao je rad u brojnim pozorištima širom nekadašnje Jugoslavije, ali i u inostranstvu.

Logunov je bio prvi baletski umetnik koji je primio Zlatnu medalju za zasluge predsednika Srbije, 2021. godine.

U njegovoj bogatoj kolekciji, između ostalih, nalaze se i Bronzane medalje (1982, 1984) i Srebrna medalja (1986) sa Jugoslovenskih baletskih takmičenja u Novom Sadu, u kategoriji koreografa, Nagrada za višegodišnje svestrano delovanje u obrazovanu mladih talenata (Zajednica muzičkih i baletskih pedagoga Srbije), Nagrada „Dimitrije Parlić“ za najbolje koreografsko ostvarenje u sezoni 2001/02, za predstavu „Doktor Džekil i mister Hajd“, Nagrada za životno delo (Udruženje baletskih umetnika Srbije), Priznanje za nacionalni doprinos kulturi, Specijalni Zlatni beočug za životno delo.

Osim kao solista, a potom i prvak ansambla, ostavio je značajan trag i kao direktor Baleta obavljajući, s velikim uspehom, tu funkciju u periodu od 1980. do 1985. godine. Ostao je u nacionalnom teatru i posle toga, do kraja igračke karijere, do septembra 1992. godine, kada prelazi da radi kao pedagog u Baletskoj školi „Lujo Davičo“.

Jedno vreme bio je i direktor Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Svojim bogatim umetničkim opusom, kao igrač i koreograf, a potom i priznati pedagog, Vladimir Logunov ostavio je neizbrisiv trag na jugoslovenskoj i srpskoj baletskoj sceni.

Deo impresivne karijere tog vanserijskog umetnika, čije se ime u svetu baleta izgovaralo sa posebnim poštovanjem i uvažavanjem, predstavljen je javnosti 31. oktobra u okviru izložbe „Izazov baletskog triptihona; Vladimir Logunov – baletski igrač, pedagog i koreograf“, autorke Milene Jauković.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

