Preminuo oskarovac Vilijam Hart

Američki glumac Vilijam Hart preminuo je u nedelju u 72. godini.

„Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je samo nedelju dana pre svog 72. rođendana preminuo Vilijam Hart, voljeni otac i dobitnik Oskara. Umro je mirno, prirodnom smrću, okružen porodicom. Njegovi najbliži mole za privatnost u ovom trenutku“, napisao je Hartov sin Vil.

Hart je sredinom 1980-ih godina bio nominovan za Oskara čak tri puta: za ostvarenje „Kiss of the Spider Woman“ (1985), „Children of a Lesser God“ (1986) i „Broadcast News“ (1987).

Zlatnom statuom je nagrađen za ulogu u filmu „Kiss of the Spider Woman“.

Hart je takođe bio aktivan kao pozorišni glumac tokom 1980-ih, a prvu Toni nominaciju dobio je 1985. godine za „Hurlyburly“, produkciju na Brodveju.

