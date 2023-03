Prestavljena digitalna izdanja albuma EKV nekada onjavljenih za PGP RTS

BEOGRAD – Predstavljanje digitalnih izdanja četiri studijska albuma koje je bend „Ekatarina Velika“ (EKV) svojevremeno objavio za diskografsku kuću „PGP RTS“, održano je danas u RTS Klubu, u zgradi Radio Beograda.

O značajnoj muzici i delovanju jedne od najuticajnijih rok grupa na prostoru bivše Jugoslavije, govorili su danas – Nenad Milovanović, član Upravnog odbora Zadužbine Milana Mladenovića, Nikola Jovanović, upravitelj te iste Zadužbine, Marko Milivojević, nekadašnji član benda EKV, Dragiša Uskoković Ćima, bivši basista EKV, Nenad Kuzmić Kuzma – muzički urednik Radija Beograd 202, kao i Vladimir Graić, direktor diskografske kuće PGP RTS.

Albumi benda EKV – „Ljubav“ (1987), „Samo par godina za nas“ (1989), „Dum Dum“ (1991), „Neko nas posmatra“ (1993) ponovo su danas od 13 časova osvanuli na svim platformama za digitalnu distribuciju muzike, direktno sa originalnih studijskih traka, vrhunskog kvaliteta zvuka.

Nenad Milovanović ispred Zadužbine Milana Mladenovića je podelio svoje zadovoljstvo i sreću što su se albumi pojavili digitalno i ocenio da će sada izuzetna umetnička dela biti predstavljena u remasterizovanom, novom izdanju.

On je istakao da su ta četiri studijska albuma EKV izašla u drugoj polovini 80-ih i na pragu 90-ih godina, za kuću PGP RTS, i podsetio da su zaista mnogi pisali o tome kao svedočanstvo velikog doprinosa za kulturu naše zemlje, mada je primetio da ta izdanja nisu bila dovoljno priznata u vreme kada su nastala.

„Zahvaljujući Milanovoj majci Danici Mladenović, osnovana je Zadužbina Milana Mladenovića 2018. godine, koja predstavlja zaštitu imovinskih i moralnih autorskih prava, brine o obnovi njegovih albuma, objavljenih i neobjavljenih izdanja i o uklanjanju svih onih nelegalnih izdanja“, govorio je Milovanović, misleći na spor koji je vodi sa beogradskim izdavačem „Mascom“.

Član Upravnog odbora Zadužbine je naveo da su izuzetno ponosni i zadovoljni za izlazak digitalnih reizdanja poslednja četiri albuma antologijskog rok sastava „Ekatarina Velika“, te da prvi put publika može da sluša legalno i ispravno od zaostavštine i stvaralaštva Milana Mladenovića, nakon njegove prerane smrti, a to su ti albumi pred nama.

Muzička izdanja se mogu slušati na platformama i servisima – YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Tidal, Apple Music, Apple iTunes, Google Play Music, kao i RTS Planeta, gde je evidentan vrhunski kvalitet zvuka na sva četiri albuma.

Podsetimo, u poslednjih nekoliko godina vodila se velika borba između kuće „Mascom“ i vlasnika Slobodana Loke Nešovića, sa jedne strane, i PGP-a sa druge, zbog afere „Autorska i fonogramska prava“.

Upravitelj Zadužbine Nikola Jovanović je primetio da su u medijima dosta bili u fokusu upravo oko navedenog spora protiv „Mascoma“, koji je takođe nedavno pokušao da pokrene i sličan konkurs i muzičko takmičenje po uzoru na Nagradu „Milan Mladenović“, ali je i to zaustavljeno na vreme.

„Izgleda da nam je otišlo dosta vremena i energije na tu borbu. No, sada možemo da se posvetimo ovim albumima koji imaju svakako bolji kvalitet zvuka za sve nove generacije što dolaze, kojima se i obraćamo. Cilj i jeste da se sa grupom EKV upoznaju i novi mladi ljudi“, rekao je Nikola Jovanović, te najavio da će uskoro biti raspisan peti konkurs za tradicionalnu Nagradu „Milan Mladenović“.

Do sada, od 2019. godine, to prestižno priznanje su osvojili alternativni bendovi „Artan Lili“ i „Dram“, muzičarka Ana Ćurčin sa svojim sastavom „Ana & The Ćanges“, kao i veoma mlada makedonska umetnica Dina Jashari.

Jovanović je najavio da je u planu i izdavanje monografije o Mladenoviću, ali nije precizirao kada bi ona mogla biti objavljena, i da se navedeni remasterizovani albumi očekuju i u formatu vinila i CD-a, kao i video spotovi sa poboljšanom slikom i zvukom.

Tako da su danas pustili klip za kultnu pesmu „Dum Dum“, gde naravno dominira Milan Mladenović.

Marko Milivojević, poslednji bubnjar grupe EKV, nakon gledanja tog spota, nije mogao odmah da dođe k sebi, tako da je sa pauzama, veoma emotivno potresen, govorio o bendu i Milanu Mladenoviću.

„Veoma sam zahvalan Zadužbini, svima koji su radili mastering za PGP RTS…To je bilo jedno vreme promena, period strašne situacije za sve nas. Bili smo simbol otpora, a bila je i za nas neka velika promena. Iskreno, sav sam se naježio dok sam gledao spot. Za mene rad na remasterizovanju albuma bilo veoma emotivno putovanje u prošlost“, istakao je bubnjar Milivojević, poznat i kao klavijaturista u raznim domaćim bendovima.

Sa suzama u očima, knedlom u grlu i bolom u duši, muzičar je govorio o dva albuma „Dum Dum“ i „Neko nas posmatra“ od EKV, na kojima je radio za najnoviji projekat remasteringa „kao nešto na čemu možemo biti ponosni“.

„Zapravo, mi smo na ovaj način restaurisali te albume. To je zaista bila restauracija, a ne samo remasterizacija. Ovi albumi EKV su kao neko staro izgužvano pismo koga je neko raširio i učinio čitljivim. Mislim da nas sada Magi i Milan gledaju odozgo, a albumi su tu da nas podsećaju na sreću, žar i energiju koju smo imali, a kakva se ne viđa često“, zaključio je Milivojević.

Njegov kolega iz benda bas gitarista Dragiša Uskoković Ćima se zahvalio na iskazanim burnim emocijama Marka Milivojevića, ali da ih on ipak slabije pokazuje, te da ne očekuju od njega isto.

Uskoković je otkrio da je album „Dum Dum“ bio veoma zahtevan za kompletnu remasterizaciju, jer je original rađen u Nemačkoj, u Berlinu, a čini mu se i u Frankfurtu, i nije bilo dobrog kvaliteta, te uglavnom je dalje pričao o tehničkim stvarima.

Muzički urednik Radija Beograd 202 Nenad Kuzmić je realizovao albume u novom ruhu – zvuku, „Ljubav“ i „Par godina za nas“, te je izjavio da iako nije bio na pozornici sa EKV, svakako je odrastao i sazrevao sa ovim neprolaznim bendom, i bio fan od samog početka i njihovog prvog albuma „Katarina II“ (1984).

„Imao sam veliku dozu treme zbog velike odgovornosti prema takvom bendu. Iako sam već radio remastering, znam kako to ide, opet trema postoji. Kao muzički urednik pratim i slušam sve novo od domaće, regionalne i strane muzike, i upoznat sam sa svim pravcima. Cilj je bio da se ne naruši original, a da se dobije širina i nova dimenzija EKV. Ipak stižu generacije koje žele novi zvuk i treba im pružiti to što žele“, naglasio je Kuzmić i dodao da je fascinantno da EKV i nakon toliko godina koliko više ne postoje, i dalje imaju neverovatan broj ljubitelja širom bivše Jugoslavije.

Kako je pisano u medijima, kuća „Mascom“ je razne albume izvođača iz PGP-ovog kataloga, neovlašćeno objavio u digitalnoj i fizičkoj formi, ali nijedno izdanje nije izazvalo toliki skandal u javnosti kao upravo reizdanja poslednja četiri studijska albuma EKV-a: „Ljubav“ (1987), „Samo par godina za nas“ (1989), „Dum dum“ (1991) i „Neko nas posmatra“ (1993).

Direktor PGP RTS-a Vladimir Graić je otkrio da je u planu i da se objavi kompletna diskografija grupe EKV koja sadrži ukupno osam albuma koji će se staviti u luksuzno boks set izdanje u formatu vinila i diskova.

Ideja im je da se pruži fanovima celokupan opus omiljenog benda i svim ostalima da pokažu kako u novom obliku zvuči jedan od najboljih rok bendova na prostoru bivše Jugoslavije.

Oni žele da taj projekat svih albuma u paketu realizuju do naredne 2024. godine, da bi obeležili veliki jubilej – 40 godina od izlaska njihovog prvog albuma EKV – „Katarina II“.

Za ljubitelje stvaralaštva Milana Mladenovića je to dobra vest, jer će od danas slušati albume iz perioda 1987-1993., a izvesni su i ostali materijali, te je dužnost PGP-a da digitalizuje svoju bogatu kulturnu baštinu iz prethodnih 70 godina postojanja ovog najstarijeg srpskog diskografa.

„EKV je i meni bio jedan od omiljenih bendova. Imam knedlu u grlu dok stojim pored ove dve originalne gitare iz benda. Hvala Zadužbini Milana Mladenovića što su nam to omogućili“ , naglasio je Vladimir Graić, a ranije je najavio da se neće stati samo na bendu EKV, već da će nastaviti i sa publikovanjem digitalnih reizdanja ostalih svojih istaknutih i tiražnih ekskluzivaca, u skladu sa politikom digitalizacije poslovanja kuće PGP RTS.

Na promociji su bili prisutni muzičari – Zoran Kostić Cane (pevač i lider grupe „Partibrejkers“), Ivan Fece Firči – bubnjar EKV-a, Aleksandar Sedlar, izdavač i pevač Goran Jović („Fidbox“), i naravno Maja Maričić, prva dama Zadužbine Milana Mladenovića, inače emotivna partnerka velikog rok muzičara sve do njegove smrti 1994. godine.

(Tanjug)

