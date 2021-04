Princ Hari i Megan najavili svoju prvu seriju za Netflix

LONDON – Prva serija Megan Markl i princa Harija koju rade za Netflix govori o Igrama neporaženih (Invictus Games) , inicijativi čiji je cilj da povređenim i bolesnim pripadnicima oružanih snaga kroz sport pruži psihološku i fizičku rehabilitaciju.

AP prenosi da je Arćewell Productions, kompanija vojvode i vojvotkinje od Saseksa, najavila danas svoju prvu dokumentarnu seriju koja će biti prikazana na platformi pod nazivom „Srce neporaženih“ (Heart of Invictus), a u partnerstvu sa Fondacijom Igara neporaženih (Invictus Games Foundation), čiji je princ Hari pokrovitelj.

U izjavi producenti su najavili da će serija pratiti grupu izvanrednih takmičara iz celog sveta, koji su pretrpeli povrede ili bolesti koje su im promenile život na putu do Igara neporaženih u Hagu 2020, koje su sada zbog pandemije Kovid 19 odložene do 2022, navodi agencija.

AP prenosi i da će se princ Hari pojaviti pred kamerama i biti izvršni producent u seriji.

