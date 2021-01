Producent:Nove analize „Dare“ i jedan politički pamflet

BEOGRAD – Američki mediji i dalje pišu o filmu “Dara iz Jasenovca” Predraga Antonijevića, srpskom kandidatu za Oskara i Zlatni Globus u svim kategorijama, koji će 5. februara imati premijeru u SAD, a među analizama se našla i jedna negativna, koju producenti vide kao politički pamflet.

Kako su, naime, saopštili producenti i distributer MegaCom film, jedina negativna kritika do sada dolazi iz pera Džeja Vaisberga koji piše za ugledni filmski magazin “Variety”, a čiji argumenti ne predstavljaju filmsku kritiku, već politički pamfet.

Kritika koju je Veisberg napisao naziva ovaj projekat „filmom o holokaustu sa sumnjivim namerama“ a kandidovanje za Oskara „tanko prikrivenom propagandom“, koja „cinično koristi Holokaust da progura zabrinjavajući nacionalistički plan“.

Produkcija “Dare” ističe da ovaj američki filmski kritičar koji od 2003. godine piše za taj kultni časopis u svom dosadašnjem radu nikada nije napisao kritiku za neki srpski film, dok gotovo redovno iznosi pozitivne kritike o bosanskim i hrvatskim ostvarenjima.

Prema njegovim rečima, upotreba Jasenovca od strane srpskih nacionalista pretvara film u propagandu.

Vaisberg se između ostalog pita i nije li davno prošlo vreme da se iskreno razgovara o tome zašto postoji toliko filmova o holokaustu.

“Neupitno se neki suočavaju sa izazovom koji im nalaže naredba nikad ne zaboravi, ali previše ih postoji jer tržište je dokazalo da se holokaust prodaje“, smatra filmski kritičar.

Iz direkcije filma navode da njegova kritika potpuno razotkriva namere samog Vaisebrga da umanji i relativizuje stradanje i genocid koji su se desili u Jasenovcu.

Vaisberg je, inače, poznat po javnim Masterklas radionicama za mlade hrvatske filmske kritičare, a produkcija filma „Dara iz Jasenovca“ ističe da kritičar „piše tako da umanjujući stradanje, broj žrtava i počinjene zločine od strane Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, ipak priznaje u svojoj kritici da je nesporno kompleks Jasenovca bio na glasu među logorima smrti po okrutnosti svojih zapovednika i njihovih podređenih.

Ostali američki mediji ističu da i dalje postoje snažne i dirljive priče o Holokaustu koje do sada nisu ispričane.

O filmu kao snažnom podsetniku na sposobnost čovečanstva za nesaglediva zlodela piše magazin “Keith and the Movies” navodeći da je „Dara iz Jasenovca“ srpska istorijska drama koja pripoveda jedinstvenu priču Holokausta.

„Koncentrisana je na genocid nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom ’40-ih godina. Njegov glavni fokus je na Jasenovcu, lancu najozloglašenijih hrvatskh koncentracionih logora koje su neki istoričari nazvali Balkanskim Aušvicom.

Šokantno je da je njihova neizrecivo brutalna reputacija bila takva da su čak i nacisti bili zastrašeni njihovim divljanjem“, pišeugledni magazin.

Produkcija pruža na uvid i citat u kojem se navodi: „Reditelj Predrag Antonijević i scenaristkinja Nataša Drakulić otkrivaju strahote Jasenovca, ne dozvoljavajući da se iz perspektive devojčice umanji njegov obim delovanja. Postoje trenuci kada se priča povuče od Dare kako bi nas dublje uronila u nehumanost kampa i otkrila obim njegovog delovanja i naglasila sadističko delovanje onih koji ga vode“.

List “Drop the Spotlight” od mogućih 10 daje filmu najvišu ocenu.

„Ovaj film je veoma moćan u pripovedanju priče koja mora da se čuje. O strahotama koncentracionog logora edukovaće vas očima 10-godišnje devojčice. Ovim filmom otvaramo oči jer nam pruža još jedan pogled na gotovo zaboravljenu istoriju. Ovo je produkcija visoke klase koja gledaocima pruža uvid u to kako je ova priča nastala. Ovo je jedini koncentracioni logor koji nisu vodili Nemci što daje uvid koliko je mržnje bilo od strane drugih grupa“, navodi list.

Magazin “Big Apple Reviews” piše da je reditelj Antonijević jedinstven po načinu prikazivanja koncentracionih logora NDH.

“Film se zasniva na istinitim događajima, personalizuje se priča fokusirajući se delimično na Daru u njenom debitantskom nastupu kao 10-godišnjakinje, odlučne ne samo da preživi teror koncentracionog logora, već i da se ni na trenutak ne odvoji od njenog malog brata Bude Ilića“, navodi Big Apple Reviews.

(Tanjug)

