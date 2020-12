Produžena izložba „Sedimenti i sentimenti“ u Muzeju Beograda

BEOGRAD – Zbog velikog interesovanja, izložba „Sedimenti i sentimenti“ Vladimira Lalića u Muzeju grada Beograda produžena je do 17. januara 2021. godine, javili su iz tog muzeja.

Umetnik Lalić se od 13. novembra predstavio beogradskoj publici na celom prvom spratu Muzeja (oko 1500 m2) sa novom do sada neizlaganom serijom radova na pleksiglasu, interaktivnim instalacijama, video radom, kao i sa projektima iz prošlih faza, za koje je više puta nagrađivan.

On je najmlađi autor koji je dobio čast da izlaže samostalno u Muzeju Beograda.

Kroz tu izložbu je do sada prošlo preko 2000 posetilaca, značajnih galerista, kolekcionara, istoričara umetnosti, fotografa, o samoj izložbi je pisalo oko 50 magazina i dnevnih novina i snimljeno desetak video priloga.

Borka Božović, direktorka galerije Haos, dala je javnu izjavu da je “izložba Vladimira Lalića jedan od tri najbolja kulturna događaja u ovoj godini”.

Nakon mnogihizlaganja po svetu, umetnik na novoj samostalnoj izložbi predstavlja ukupno 170 novih radova, ali i starijeg datuma od 2013. godine, pozajmljenih iz privatnih kolekcija.

Samostalne izložbe je imao u inostranstvu (čak pet puta u Parizu), regionu (Skoplje, Banja Luka, Herceg Novi) i naravno po Srbiji (Beograd, Kragujevac, Novi Sad).

Diplomac sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu priredio je ukupno 27 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 60 grupnih (Njujork, Singapur, Pariz, Trst).

Interesantna činjenica je da ovaj mladi autor nije samo ostvareni umetnik na polju vizuelne umetnosti, već je od malih nogu išao u muzičku školu Stanković, odsek solo pevanje (tenor).

Već osam godina je član čuvenog hora “a capella” Viva Vox sa kojim je nastupao i u Njujorku, Ujedinjenim nacijama, Pekingu, Beču i ostatku Evrope.

Takođe peva kao solista u novoj postavci opere “Ljubavni napitak” u Madlenianumu, kao i u raskošnim spektakl mjuziklima “Rebeka” i “Jadnici” istog teatra.

Od 2000. godine do danas nastupao je na više od 300 koncerata sa autorskim bendovima, a već devet godina je frontmen i idejni tvorac grupe “Organized Ćaos”

Ovaj multitalentovani kreativac iste godine kada je diplomirao FPU (2008), upisao je specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku Grafike, koju je u roku završio, odnosno 2010. godine.

Dobitnik je šest nagrada za vizuelno stvaralaštvo među kojima je i “Prix Paul Louis Weller” od strane “Academie des Beaux arts” u Parizu, a u ovom gradu svetlosti osvojio je i priznanje fonda “Antoine Marin” na 21. dodeli nagrade za slikarstvo.

Nagrade je osvajao i na izložbama u Trstu, Herceg Novom (48. zimski salon), laureat je fonda za crtež “Vladimir Veličković” u prestonici, kao i na likovnim smotrama u Užicu i Šapcu.

Njegovi radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama širom sveta.

Autor će voditi kroz svoju izložbu zainteresovane posetioce u nedelju, 20. decembra od 13 sati.

Radno vreme Muzeja grada Beograda tokom izložbe je: od utorka do petka – od 12h do 17h, a subotom i nedeljom – od 11h do 17h. Ulaz je slobodan.

(Tanjug)

